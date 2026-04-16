Cierre parcial en la av. Oswaldo Guayasamín de Quito por siniestro; un herido
La vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido Valle - Quito hasta atender a la persona afectada.
Siniestro de tránsito en la av. Oswaldo Guayasamín
Cuerpo de Bomberos Quito
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Actualizada:
16 abr 2026 - 09:50
Un siniestro de tránsito, en la av. Oswaldo Guayasamín, a la altura de Miravalle dejó a una persona herida la mañana de este jueves 16 de abril del 2026.
Paramédicos del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia y brindaron atención prehospitalaria a una persona afectada.
Se informó que la vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido Valle - Quito.
Otros siniestros este 16 de abril
La capital registró otros siniestros la mañana de este jueves 16 de abril en el sur y centro de la ciudad.
En la av. Morán Valverde y Quitumbe Ñan una colisión entre un taxi y un vehículo particular que dejó dos personas heridas.
El impacto causó congestión y cierres parciales mientras trabajaban los equipos de emergencia.
Además, en la Autopista General Rumiñahui / Av. Simón Bolívar se reportó un cierre en el carril derecho (sentido sur-norte) por un siniestro de tránsito. Previamente, un fuerte choque contra el puente 8 dejó un fallecido y cuatro heridos, incluidos dos hombres con traumas múltiples y un menor de edad.
Por otro lado, en la avenida Pedro Vicente Maldonado, un siniestro vial múltiple en el sector sur, con un saldo de cuatro personas lesionadas.
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