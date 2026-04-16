Cierre parcial en la av. Oswaldo Guayasamín de Quito por siniestro; un herido

Siniestro de tránsito en la av. Oswaldo Guayasamín

Un siniestro de tránsito, en la av. Oswaldo Guayasamín, a la altura de Miravalle dejó a una persona herida la mañana de este jueves 16 de abril del 2026.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia y brindaron atención prehospitalaria a una persona afectada.

Se informó que la vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido Valle - Quito.

Otros siniestros este 16 de abril

La capital registró otros siniestros la mañana de este jueves 16 de abril en el sur y centro de la ciudad.

En la av. Morán Valverde y Quitumbe Ñan una colisión entre un taxi y un vehículo particular que dejó dos personas heridas.

El impacto causó congestión y cierres parciales mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Además, en la Autopista General Rumiñahui / Av. Simón Bolívar se reportó un cierre en el carril derecho (sentido sur-norte) por un siniestro de tránsito. Previamente, un fuerte choque contra el puente 8 dejó un fallecido y cuatro heridos, incluidos dos hombres con traumas múltiples y un menor de edad.

🚨#CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍 Sector: Autopista General Rumiñahui

🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar

🚫 Cierre: carril derecho

🔀 Sentido: sur - norte



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/e4CWXMv5NL — AMTQuito (@AMT_Quito) April 16, 2026

Por otro lado, en la avenida Pedro Vicente Maldonado, un siniestro vial múltiple en el sector sur, con un saldo de cuatro personas lesionadas.