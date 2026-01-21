Gobierno de Ecuador dispone excepciones específicas en la tasa a productos de Colombia

El gobierno del presidente, Daniel Noboa, dispuso excepciones específicas a la tasa de seguridad impuesta a productos de importación desde Colombia.

Entre ellas se contempla a las donaciones, efectos personales y ayudas técnicas. También se incluye a la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos.

Esta medida será aplicada a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), indicó el Gobierno tomando en cuenta la normativa vigente.

Llamado de empresarios de Colombia

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, pidió al Gobierno de Ecuador reconsiderar la "tasa de seguridad", porque considera que la medida provoca "inmensa incertidumbre entre los productores y los consumidores".

"Hacemos un llamado al Gobierno ecuatoriano para que reconsidere esta decisión y al Gobierno colombiano para que se siente con el Gobierno de Ecuador y puedan solucionar cualquier diferencia que tengan en términos de seguridad nacional para que haya trabajo conjunto", expresó Mac Master.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, explicó que tomó la decisión de imponer aranceles a los productos colombianos por "la falta de reciprocidad y acciones firmes" de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, una medida recibida con sorpresa en Bogotá.

Noboa sostuvo además que a pesar de haber "hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales", el Ejército de su país sigue "enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna".

Por esa razón, desde el Gobierno de Ecuador se indicó que la medida se mantendrá "hasta que exista un compromiso real" de Colombia "para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera (de 586 kilómetros), con la misma seriedad y decisión que hoy" su país asume.