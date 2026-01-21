Ministro de Energía de Colombia tilda de "agresión económica" medidas dispuestas por Noboa

Colombia analiza la venta de energía a Ecuador tras "tasa de seguridad" de Daniel Noboa

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, tildó de "agresión económica" la "tasa de seguridad" del 30% que impuso el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a las importaciones provenientes de Colombia.

"Rechazamos la medida arancelaria impuesta por Ecuador, una agresión económica que rompe el principio de integración regional", expresó Palma en la red social X.

Noboa explicó que tomó esa decisión por "la falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

En su comunicado Palma además, advirtió que ordenó desmontar la resolución que habilita a las empresas privadas colombianas para que pudieran participar de la venta de energía entre países, ampliando la cooperación energética binacional ante posibles déficits.

Palma, recordó que en los -años anteriores, Colombia mantuvo "la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 MW de manera sostenida (90% de capacidad que posee la infraestructura de exportación)".

Según cifras del ministro de energía colombiano su país actualmente provee entre el 8% y 10% de la energía que se consume Ecuador, y por ello hizo un llamado al "diálogo entre naciones y no medidas unilaterales que solo afectan a nuestros pueblos".