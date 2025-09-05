Contribuyentes con impuestos vehiculares pendientes pueden acceder a remisión de intereses

Según el SRI más de 11 000 contribuyentes tienen deudas por impuestos vehiculares.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que más de 36 000 vehículos, pertenecientes a 11 000 contribuyentes, mantienen valores pendientes por el Impuesto Anual a la Propiedad de Vehículos Motorizados desde el año 2021.

Según las cifras publicadas por el SRI el jueves 4 de septiembre del 2025 indican que el monto adeudado asciende a aproximadamente 8 millones de dólares.

El director general del SRI, Damián Larco, explicó que el impuesto se calcula sobre la base del avalúo registrado en la base de datos de la institución y forma parte del valor total que se paga en la matrícula vehicular.

Ante la falta de cumplimiento, el SRI señaló que iniciará procesos de notificación directa a los contribuyentes con obligaciones vencidas.

Larco recordó que desde que entró en vigencia la Ley Orgánica de Integridad Pública, los contribuyentes pueden acogerse a la remisión de intereses y multas generadas por el incumplimiento de este tributo. “Es una oportunidad para regularizar su situación tributaria sin incurrir en recargos adicionales”, señaló.

La entidad aclaró además que quienes ya no sean propietarios de los vehículos registrados a su nombre deben actualizar su información. Para ello, en caso de transferencia de dominio, deben realizar el trámite en un centro de atención del SRI con los requisitos correspondientes.

En casos de vehículos robados, siniestrados, chatarrizados o bloqueados por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), los usuarios deben acercarse a esta entidad para formalizar la regularización.

El pago de este impuesto es requisito indispensable para la matriculación vehicular, junto con el cumplimiento de las tasas establecidas por la ANT, el Seguro Obligatorio SPPAT y la Tasa de la Junta de Beneficencia.

Los valores pendientes pueden consultarse en el portal SRI en Línea (www.sri.gob.ec), ingresando el número de placa o chasis del automotor.