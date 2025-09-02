SRI: 11 000 contribuyentes podrían ser sancionados por omitir declaraciones tributarias

El Servicio de Rentas Internas (SRI) intensificó sus controles tributarios y reveló este martes 2 de diciembre del 2025 que más de 11 000 contribuyentes en el país omitieron declarar o pagar retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta, ocasionando un perjuicio estimado en 7 millones de dólares al fisco.

Según explicó Damián Larco, director general del SRI, alrededor de 1 300 empleadores no declararon las retenciones realizadas a sus trabajadores en relación de dependencia, lo que representa un perjuicio aproximado de 3 millones de dólares entre 2022 y 2024.

El resto de casos corresponde a más de 10 000 contribuyentes calificados como agentes de retención, quienes emitieron comprobantes electrónicos por unos 4 millones de dólares en 2023 y 2024, pero esos valores no fueron reportados en sus declaraciones.

¿Qué implica la retención en la fuente?

La retención en la fuente es un mecanismo mediante el cual un contribuyente designado como agente de retención descuenta el impuesto correspondiente al momento de efectuar un pago a un trabajador o proveedor, y está obligado a transferirlo al SRI.

Larco advirtió que no declarar estos valores constituye una infracción grave, pues se trata de impuestos ya descontados a terceros. “Quien retiene un impuesto a una tercera persona tiene la obligación de entregarlo al SRI de forma inmediata, ya que se trata de un valor que no le pertenece”, señaló.

Sanciones y consecuencias legales

El SRI recordó que la defraudación tributaria puede ser sancionada con penas de prisión de cinco a siete años, además de multas e intereses. Los contribuyentes que ya han sido notificados deben subsanar de inmediato las omisiones mediante declaraciones sustitutivas; de lo contrario, se iniciarán procesos de control y sanción conforme a la ley.

Para mitigar estas conductas, el SRI implementa un sistema de verificación que incluye el envío de notificaciones automáticas a los contribuyentes que no declaran o pagan a tiempo las retenciones. El objetivo es asegurar la recaudación inmediata y fomentar el cumplimiento veraz y oportuno de las obligaciones tributarias.

Con estas acciones, la administración tributaria busca no solo recuperar los valores omitidos, sino también prevenir prácticas que afectan a las finanzas públicas y a la confianza en el sistema fiscal.