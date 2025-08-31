¿Qué pasa con quienes ya agendaron turno para el traspaso de dominio en Quito?

El traspaso de dominio es un trámite que se debe realizar en un plazo de hasta 30 días desde la firma del contrato de compra-venta.

A partir de este lunes 1 de septiembre del 2025 se eliminan los turnos en línea para el traspaso de dominio vehicular en Quito, así lo informó la Angencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el pasado viernes.

Según Washington Martínez, titular de la AMT, el objetivo es eliminar la corrupción y agilitar el trámite. Por ello, los usuarios que deseen obtener las improntas de sus vehículos deben acercarse directamente al Centro de Matriculación Bicentenario, en el norte de Quito. Allí, en función del orden de llegada se le entregará un turno.

No osbtante, quienes ya tengan un turno, pueden esperar al día que tenía la cita o pueden acercarse directamente al Centro de Matriculación Bicentenario para realizar el trámite de las improntas.

Con esta modalidad se estima que se puedan entregar entre 100 y 150 improntas por día, indicó Martínez. Además, dijo que la atención será en modalidad extendida desde las 08:00 hasta las 16:00, incluso en la hora de almuerzo.

Requisitos para realizar la transferencia de dominio de un vehículo usado

La transferencia de dominio es un procedimiento obligatorio cuando una persona adquiere un vehículo usado. El nuevo propietario tiene un plazo de 30 días, a partir de la firma del contrato de compra-venta, para culminar el trámite.

Requisitos:

Presentar la cédula, la especie original de la matrícula y el contrato de compra-venta.

Cancelar todos los valores pendientes en Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Agencia metropolitana de Tránsito (AMT) y Servicio de Rentas Internas (SRI).

Cancelar el 1% de la transferencia de dominio.

Aprobar la Revisión Técnica Vehicular (RTV) 2025.

Cancelar en el Banco del Pacífico $22.00 por ‘duplicado de especie de la matrícula’ y $7.00 por la transferencia de dominio.

Presentar el kit de seguridad (extintor, triángulos de seguridad, botiquín de primeros auxilios y llanta de emergencia.

Si la transferencia de dominio no se efectúa dentro de los 30 días plazo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una multa del 5% de un SBU (salario básico unificado).