¿Cuánto pagan de matrícula los vehículos eléctricos?; esta es la tarifa vigente en Ecuador

Los vehículos eléctricos tienen beneficios en cuanto al pago de tributos en Ecuador

La tarifa reducida para la matriculación de vehículos eléctricos en Ecuador ya es una realidad. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) emitió una resolución con la que se oficializa el anuncio que realizó el presidente Daniel Noboa en junio del 2025.

Desde el pasado 5 de septiembre del 2025, los vehículos eléctricos pagan una tarifa única de 10 dólares por matriculación, tras la emisión del documento. Según la ANT la tarifa entró en vigencia desde ese mismo día, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

La venta de este tipo de vehículos incrementó en un 159% hasta agosto del 2025, según el último reporte de la Asociación de Empresas Automotrices (Aeade). Según cifras oficiales, en los primeros siete meses de 2025, los dos vehículos eléctricos más vendidos en Ecuador son de BYD, el Yuan Pro, un carro tipo SUV, y el Seagull, un carro tipo hatchback.

Según el sitio web de BYD en Ecuador, el Seagull se vende desde USD 18.990 y el Yuan Pro desde USD 25.990.

Estos automóviles cuentan también con otros beneficios desde 2019, cuando el Comité de Comercio Exterior (Comex) emitió una resolución en la que estableció 0 aranceles para la importación de vehículos eléctricos de uso particular, transporte público y de carga, así como para los cargadores de electrolineras, baterías y cargadores para vehículos eléctricos.

Además, cuentan con una tarifa del 0% de impuesto al valor agregado (IVA), lo que representa un incentivo significativo para los consumidores interesados en la movilidad eléctrica.