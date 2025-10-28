Gobierno chino donará USD 17 millones para la recuperación del norte del país tras el paro

El presidente Daniel Noboa se refirió a las acciones que tomó el Gobierno para reactivar la economía del país.

El presidente Daniel Noboa anunció que el Gobierno de China realizará una donación de 17 millones de dólares destinada a la reactivación productiva del norte del país, especialmente en las provincias de Imbabura y Pichincha.

Los fondos se entregarán en forma de herramientas y equipos de producción, con el objetivo de fortalecer a los sectores afectados por el paro nacional y promover el desarrollo económico local, dijo Noboa este martes 28 de octubre del 2025

Durante una entrevista radial, Noboa explicó que la cooperación china busca impulsar a los pequeños productores y floricultores que sufrieron pérdidas durante las movilizaciones, así como apoyar la recuperación de centros de acopio y emprendimientos locales.

“Estamos ayudando a las víctimas del paro, a los floricultores pequeños, a quienes tenían centros de acopio. De esta manera pudimos controlar socialmente las áreas del paro, porque la mayoría de la gente quería trabajar”, señaló.

El mandatario destacó que el diálogo con las comunidades del norte del país fue constante y permitió anticipar medidas de apoyo social y económico. Según dijo, las provincias que recibieron asistencia previa, como créditos, bonos y herramientas productivas, lograron reducir los niveles de pobreza y mantener la estabilidad durante las protestas.

“Siempre hubo diálogo, lo que no hubo fue un diálogo centralizado en el que se beneficiaban unos pocos. Hemos trabajado directamente con las comunidades, entregando tractores, créditos 7x7, bonos y oportunidades para los jóvenes”, afirmó Noboa.

El presidente también destacó que la economía ha mostrado signos de mejora, con una inflación del 0,08% y una reducción de tres puntos en los niveles de pobreza en provincias como Imbabura y la Sierra Centro, donde “se ha alcanzado un nivel que no se veía desde 2018”.

Los recursos donados por China forman parte de un programa de cooperación bilateral orientado a proyectos de desarrollo local y fortalecimiento productivo. Según el Gobierno, la entrega se realizará en los próximos meses y estará dirigida a los sectores que fueron directamente afectados por la violencia o la paralización de actividades, priorizando a quienes buscan reconstruir sus negocios y fuentes de ingreso.

Noboa señaló que esta ayuda complementa las acciones nacionales para dinamizar la economía regional. “Estamos descentralizando los beneficios y el crecimiento. Provincias como Manabí, El Oro, Zamora Chinchipe e Imbabura son hoy las que más han crecido”, subrayó.

Con esta cooperación, el Ejecutivo busca consolidar su estrategia de reactivación territorial y fomentar una mayor participación de los actores productivos locales en la recuperación económica del país.