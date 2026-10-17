Cota de Mazar cae este sábado y expertos advierten riesgos en la infraestructura

Cota de Mazar sufre vertiginosa caída este sábado 17 de octubre de 2026 en medio de severos indicios de sequía.

Una drástica disminución en el nivel del embalse de Mazar se registró la tarde de este sábado 17 de octubre de 2026, evidenciando la fragilidad del sistema hidroeléctrico nacional frente al estiaje.

De acuerdo con los monitoreos oficiales del Operador Nacional de Electricidad, CELEC EP, la cota pasó de 2 123.84 m snm a las 13:00.

Luego se situó en 2 123.55 m snm a las 17:00, registrando una acentuada tendencia a la baja que alcanzó los 2 123.53 m snm a las 18:00.

A las 17:00 de este sábado 17 de octubre de 2026, la cota de Mazar registró una acentuada tendencia a la baja que alcanzó los 2 123.53 m snm a las 18:00. Captura de pantalla

Operación intensiva en horas pico

La caída de la cota coincide con el incremento en la demanda eléctrica durante las horas de mayor consumo.

Según el análisis que dio el ingeniero eléctrico y académico Pablo Arias en entrevista con Teleamazonas, la operación actual está exigiendo al máximo a las principales centrales del complejo Paute:

"Según los datos revisados existe un leve incremento en el caudal en relación a días anteriores y se está operando con todas las unidades de Mazar, al igual que con unas 6 o 7 unidades de la central Paute (Molino). Ya que son horas pico, el país necesita la generación; caso contrario, tendrían que incrementarse los apagones". Pablo Arias, ingeniero eléctrico y académico.

Uso intensivo de Mazar y Paute en horas pico acelera el descenso del embalse, de acuerdo a los datos de CELEC EP. API

Sin embargo, Arias advirtió sobre la falta de visibilidad en torno al flujo de energía desde Colombia:

"Lo que no se tiene información es acerca de si existe o no importación desde Colombia. Generalmente la importación se realiza en las horas pico (de 18:00 a 22:00 o 24:00), pero no se evidencia que haya importación según datos del Cenace. Por lo que se podría predecir que, si no se está importando, estamos manteniendo el sistema con todas las unidades de Mazar y Molino" . Pablo Arias, ingeniero eléctrico y académico.

Riesgo de severos daños

La baja de niveles en los embalses clave no solo amenaza el suministro de energía, sino también la integridad física de las turbinas e infraestructura estratégica, de acuerdo con Arias.

Registros audiovisuales captados en la zona del embalse la tarde de este sábado, exponen marcados indicios de sequía extrema.

"Los técnicos de la operación de las centrales Mazar y Molino, así como el operador del Cenace, deben tener cuidado en operar con caudales y niveles muy bajos, ya que esto provocaría severos daños electromecánicos". Pablo Arias, ingeniero eléctrico y académico.

La baja de niveles en los embalses clave no solo amenaza el suministro de energía, sino también la integridad física de las turbinas e infraestructura, según Pablo Arias. API

Asimsimo, Arias dijo que la responsabilidad de precautelar la integridad de la infraestructura recae sobre los técnicos de operación.