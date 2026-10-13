¿Qué debería hacer Ecuador a largo plazo para evitar riesgos de apagones?

Pablo Arias, ingeniero eléctrico, señala este 12 de cotubre de 2026 que la recuperación de térmicas obsoletas y el alquiler de barcazas no sustituyen la ejecución del Plan Maestro de Electricidad

Frente al déficit energético recurrente que amenaza al país con cortes de luz, la solución de fondo para evitar futuros apagones no está en aplicar arreglos temporales ni improvisados de última hora.

De acuerdo con expertos en el sector eléctrico, la mejora redica en el cumplimiento estricto del Plan Maestro de Electricidad.

Así lo sostiene Pablo Arias, ingeniero eléctrico y académico, quien advierte sobre las graves consecuencias de haber postergado la planificación oficial del sector energético durante los últimos años.

El Plan Maestro de Electricidad es el documento técnico elaborado de forma conjunta por el Ministerio de Energía, la Arconel, CELEC y el CENACE.

Este instrumento determina con precisión cuántos megavatios adicionales deben ingresar al sistema cada año para abastecer el crecimiento natural de la demanda.

La planificación frente a la realidad del sistema

Ecuador requiere un esquema diversificado que combine generación hidroeléctrica, térmica (a gas y diésel), eólica y fotovoltaica.

Según explicó Arias, en entrevista con Teleamazonas, la planificación oficial establece escenarios específicos para épocas de sequía, períodos de lluvias y mantenimiento de centrales.

Asimismo, de acuerdo con el experto, ajusta los costos operacionales para mantener la tarifa eléctrica lo más baja posible para la ciudadanía.

Sin embargo, los informes trimestrales de operación del propio CENACE, citados por el experto, confirmarían que este instrumento obligatorio no se ha cumplido.

Cuando no se ejecutan los proyectos de generación, transmisión y distribución previstos, el sistema colapsa de forma inevitable ante el primer período de estiaje prolongado, según el análisis del experto.

"La ley de operación del servicio público de energía eléctrica indica que el Plan Maestro es de cumplimiento obligatorio. En el momento en que se deja de cumplir, ocurre el déficit. No se puede transportar energía que simplemente no existe". Pablo Arias, ingeniero eléctrico y académico.

Incumplimientos desde 2017

El especialista enfatiza que el abandono de la planificación oficial se arrastra desde el gobierno de Lenín Moreno y ha continuado en las administraciones posteriores.

Respecto a la gestión del actual gobierno del presidente Daniel Noboa, Arias considera que las acciones implementadas hasta el momento han sido soluciones de corto alcance para salir del paso:

Recuperación de parque térmico antiguo: Habilitación de unos pocos megavatios en centrales con más de 40 años de antigüedad.

Habilitación de unos pocos megavatios en centrales con más de 40 años de antigüedad. Soluciones temporales: Alquiler de barcazas de generación flotante.

Alquiler de barcazas de generación flotante. Proyectos de pequeña escala: Adición de 30 MW mediante la habilitación de generadores del contrato con ATM, con la proyección de alcanzar 90 MW.

Para el académico, aunque estas medidas aportan un alivio momentáneo, no constituyen obras estructurales ni de gran envergadura que garanticen la estabilidad energética a largo plazo ni eviten el riesgo de racionamientos.

Impacto en la economía e inversión

El ingeniero eléctrico advierte que el incumplimiento del Plan Maestro genera un efecto dominó que paraliza la economía nacional.

La falta de seguridad energética ahuyenta la inversión extranjera directa, frena el desarrollo industrial y privado a los generadores y distribuidores de los recursos necesarios para mantener la infraestructura existente.

El documento completo del Plan Maestro —el cual es de libre acceso público en los portales de CELEC, CENACE, Arconel y el Ministerio de Energía— detalla la hoja de ruta que el país debe retomar con urgencia.

Para el experto, la respuesta a mediano y largo plazo para blindar a Ecuador de nuevas crisis energéticas es única: cumplir, construir e invertir en los proyectos que ya están planificados y normados por la ley.