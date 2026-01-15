Ventas crecieron un 8,2% y superaron los USD 265 000 millones en el año 2025

El Gobierno resaltó las cifras de crecimiento y dinamismo económico alcanzado en el país durante el último mes del año 2025 en Ecuador.

En el año 2025 la economía ecuatoriana superó los 265 mil millones de dólares; según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI); solo en el mes de diciembre del 2025 las ventas proyectadas alcanzarían los USD 33 122 millones.

Con este resultado y con base en datos de facturación electrónica, el monto total de ventas acumuladas en 2025 ascenderá a USD 265 mil millones, lo que representa un incremento del 8,2% en relación con el año 2024.

Alexandra Navarrete, directora general del SRI atribuyó este aumento en la actividad económica a las políticas del Gobierno Central orientadas a reactivar la producción, fortalecer el consumo y generar confianza en los sectores productivos.

Estas cifras se acercan a las proyecciones del Ministerio de Finanzas que señaló que en 2025 el Ecuador tuvo un mayor dinamismo económico gracias a la diversificación de exportaciones y reducción de la dependencia petrolera.

Las cifras de Finanzas señalaron que entre enero y octubre de 2025, las exportaciones no petroleras crecieron un 19,7% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Este impulso permitió que la balanza comercial no petrolera registrara un incremento del 48,2%. Adicionalmente, la reactivación de la economía se denota con el incremento de las importaciones productivas, en especial de bienes de capital y materias primas (variación interanual de 19,0% y 15,4% de enero a octubre de 2025, respectivamente).