INEC: 1,2 millones de personas superaron el umbral de la pobreza al cierre del 2025

El INEC realizó un análisis estadístico sobre las condiciones de la pobreza en el Ecuador

La pobreza en Ecuador disminuyó a 21,4% en 2025, es decir 6,6 puntos menos en comparación al 2024. Así lo detalla la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) correspondiente a diciembre de 2025.

El índice de pobreza en Ecuador se situó, al cierre del año pasado, en un 21,4 %. En cambio en el diciembre de 2024 se situó en 28%.

Según el INEC, esto representa que unos 3,8 millones de ecuatorianos viven con menos de 92,40 dólares al mes, valor que marca actualmente la línea de pobreza en Ecuador.

INEC reporta mejora en empleo y menos pobreza

Mientras que “casi 1,2 millones de personas superaron ese umbral y dejaron de ser pobres en términos estadísticos”, indicó la entidad en su informe.

En el área urbana, la pobreza alcanzó el 13,8%, lo que supone una caída en 7,1 puntos porcentuales respecto al 20,9% que se registró en diciembre de 2024.

Mientras que en el área rural se situó en el 37,6% frente al 43,3% de 2024, cifras que mantienen "las brechas territoriales históricas, aunque con una tendencia a la baja", señaló el INEC.

¿Qué pasa con la pobreza extrema en el Ecuador?

Esa entidad también señaló que la pobreza extrema a escala nacional se ubicó en el 8,3% en diciembre de 2025, con 4,4 puntos porcentuales menos que el valor de 12,7% registrado en diciembre de 2024.

Es decir, casi 1,5 millones de personas en Ecuador viven con menos de 52,07 dólares al mes. Mientras que, durante 2025, alrededor de 785 000 ecuatorianos salieron de la pobreza extrema al tener ingresos mayores a ese rango.