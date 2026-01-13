Aumento del salario básico eleva el monto máximo de los créditos hipotecarios del Biess en 2026

El incremento del Salario Básico Unificado (SBU) para 2026 no solo impacta en los ingresos de los trabajadores, sino también en el financiamiento para acceder a una vivienda, terreno o bienes inmuebles.

Con el nuevo salario, que pasó de 470 a 482 dólares, se incrementó el monto máximo que otorga el Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) en préstamos hipotecarios.

Desde este año, el techo de financiamiento es de 94 303 dólares, pues se calcula en 195 salarios básicos. En cambio, el límite vigente en 2025, era de 91 955 dólares.

Este producto crediticio está dirigido a afiliados con o sin relación de dependencia, afiliados voluntarios y jubilados por vejez, invalidez o discapacidad, quienes pueden solicitar el préstamo para la compra de casas, departamentos terrenos, entre otros bienes, ya sean nuevos o usados.

Pasos y requisitos para solicitar un crédito hipotecario

Según las condiciones vigentes, el Biess financia el acceso a vivienda propia hasta el 95% del valor del inmueble, con plazos de pago que pueden extenderse hasta 25 años.

Hasta octubre de 2025, el Biess había colocado alrededor de 4 293 millones de dólares en créditos para afiliados, jubilados y pensionistas en todo el país. De ese monto, 403 millones de dólares correspondieron a 6 572 préstamos hipotecarios.

Tipos de créditos hiptecarios del BIESS

Estas son las diversas opciones de financiamiento hipotecario que ofrece el Banco del Intituto Ecuatoriano de Seguridad Social