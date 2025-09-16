Pasos para que transportistas se registren para acceder al bono por el fin del subsidio al diésel

Los transportistas pueden registrarse en línea para recibir la compensación por la eliminación del subsidio al díesel

El Gobierno Nacional aseguró, el lunes 16 de septiembre del 2025, que depositó más de 1,1 millones de dólares en compensaciones a 1 665 transportistas tras la eliminación al subsidio del diésel.

"Compromiso cumplido", señaló el Ministerio de Infraestructura y Transporte en un comunicado en referencia al anuncio hecho por el Gobierno de que entregarían incentivos y compensaciones a varios sectores, entre ellos el del transporte a fin de que se mantengan los precios de los pasajes.

Según el Ministerio, los primeros beneficiados son 1 665 transportistas de las modalidades rural, urbano combinado, inter e intraprovincial.

"El número de beneficiados seguirá en aumento una vez que los propietarios de vehículos se registren en el portal oficial del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT)", explicó la Cartera de Estado. Además, se habilitaron puntos de atención presencial en 23 provincias del país para dar soporte a los transportistas.

¿Cómo registrarse en línea para la compensación?

El Gobierno tiene previsto entregar un bono de entre 450 y 1 000 dólares mensuales a 23 000 transportistas, por un lapso de ocho meses.

Al ingresar a la página de inscripción para recibir el bono, se advierte a los transportistas que "en caso de no tener registrada una cuenta bancaria, lo debe hacer hasta máximo el 16 de cada mes; de lo contrario el monto de compensación se verá reflejado en el mes siguiente".

Otro mensaje también advierte que "para acceder a los mecanismos de compensación es indispensable registrar previamente su cuenta bancaria. Los procesos de acreditación se realizan de manera periódica; en caso de no haber efectuado el registro, los montos de compensación se verán reflejados en el mes siguiente al registro".

Pasos para el registro en línea