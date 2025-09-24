Jueza dicta prisión preventiva para 12 de los 13 detenidos por ataque a retén policial en Otavalo

Protestas de la Conaie en la Provincia de Imbabura, Otavalo, donde se incendio un cuartel policial Fotos :API / API

El ataque al destacamento policial en Otavalo, donde se incendiaron vehículos policiales y civiles la noche del lunes 22 de septiembre dejó 13 personas detenidas.

Durante el martes 23 en el mismo cantón se desarrolló la audiencia de formulación de cargos contra los detenidos a quienes el presidente, Daniel Noboa, y el ministro John Reimberg calificaron de terroristas.

En sus declaraciones públicas las autoridades revelaron que dos de los detenidos eran extranjeros y estarían relacionados con el grupo terrorista El Tren de Aragua, con sede en Venezuela.

El Gobierno indicó que Berny Jonathan A.A. y William Andrés R.L., entraron ilegalmente al Ecuador.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado solicitó a la justicia la realización de la audiencia para calificar la flagrancia y formular cargos por supuesto terrorismo contra las 13 personas.

Durante la audiencia el agente fiscal del Ministerio Público, Galiano Balcázar, basó su alegato en el parte policial en el que se detalla el ataque al cuartel policial y la agresión a los agentes policiales durante el ataque.

Durante la audiencia no se hizo mención ni en el parte policial ni el alegato del fiscal de la supuesta relación de los detenidos con el Tren de Aragua, por lo que esta declaración pública de Noboa y Reimberg no fue judicializada.

La jueza Karol Zambrano que conoce la causa tras escuchar los alegatos de las partes, tanto de la defensa de los procesados como del Ministerio Público, decidió declarar la legalidad de la detención y formular cargos.

Finalmente, la jueza aceptó el pedido de la Fiscalía de dictar prisión preventiva para 12 de los 13 procesados, solo para Gina Betel C.T. se dictó medidas alternativas.