¿Tienes deudas pendientes? Así puede verificar si enfrenta un juicio de coactiva

A través del sistema de la Función Judicial se puede verificar si una persona tiene juicios por coactiva

En Ecuador, las personas pueden comprobar si mantienen procesos judiciales vigentes, incluidos los juicios de coactivas, a través de la plataforma en línea habilitada por el Consejo de la Judicatura.

Este servicio permite conocer si existe alguna acción legal relacionada con el cobro de deudas que no fueron canceladas dentro de los plazos establecidos.

Los juicios de coactiva son procedimientos judiciales destinados a recuperar valores adeudados, especialmente aquellos vinculados con carteras vencidas de entidades financieras.

Generalmente se aplican cuando se han agotado todas las instancias previas de cobro y el deudor no ha regularizado su situación.

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¿Cómo consultar si tiene un proceso judicial o una coactiva?

Para verificar esta información, los usuarios deben ingresar al sistema de consulta de la Función Judicial y seguir estos pasos:

Acceder al portal de Consulta de Procesos Judiciales https://procesosjudiciales.funcionjudicial.gob.ec/busqueda.

https://procesosjudiciales.funcionjudicial.gob.ec/busqueda. Seleccionar la opción 'Búsqueda Avanzada'

Dentro del menú de causas o procesos. Completar el filtro correspondiente como Actor/Demandante o Demandado/Procesado .

o . Ingresar el número de cédula , RUC o los nombres y apellidos completos .

, o los . Hacer clic en 'Buscar' para visualizar los procesos asociados a los datos ingresados.

Consecuencias de un juicio de coactiva

Entre las principales acciones que podrían ejecutarse contra quienes tienen estos procesos de coactivas constan: