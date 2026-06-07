IESS: Paso a paso para acceder a los acuerdos de pago de hasta 6 años para empleadores

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mantiene vigente el programa de Acuerdos de Pago Parcial (APP), una alternativa dirigida a empleadores que registran obligaciones pendientes con la institución y buscan regularizar su situación financiera.

La medida permite diferir el pago de las deudas patronales en plazos que van desde dos meses hasta un máximo de 72 meses, es decir, seis años.

El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones sin comprometer la continuidad de las actividades económicas de las empresas.

Según datos del IESS, hasta mayo de 2026 se han suscrito 6 673 acuerdos de pago en todo el país.

Con esta estrategia, la institución proyecta recuperar al menos 178 millones de dólares durante este año para fortalecer la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

Uno de los principales beneficios del programa es que, una vez firmado el convenio y cancelada la primera cuota, los trabajadores de la empresa recuperan de forma inmediata el acceso a los servicios de salud y la cobertura médica del IESS.

¿Quiénes pueden acceder?

La medida está disponible para empleadores de distintos tamaños, desde pequeños negocios hasta compañías de mayor dimensión que atraviesen dificultades para cumplir sus obligaciones patronales.

Pueden solicitar un Acuerdo de Pago Parcial los empleadores que mantengan obligaciones pendientes con el IESS y deseen regularizar sus aportes mediante un cronograma de pagos ajustado a su capacidad financiera.

¿Cómo realizar el trámite en línea?

El procedimiento puede completarse a través del portal institucional del IESS.

Los interesados deben ingresar al sitio web oficial, acceder al módulo de empleadores con su clave patronal y seleccionar la opción “Acuerdos de Pagos Parciales en línea”.

Paso a paso:

El usuario debe ingresar al portal web oficial del IESS.

Acceder a la sección de empleadores con su respectiva clave patronal.

Dentro del menú de opciones: seleccionar la herramienta Acceder Acuerdos de Pagos Parciales en línea.

Puedes calcular el monto de las cuotas, los intereses generados y evaluar los plazos disponibles antes de enviar la solicitud formal.

Aceptar las condiciones generadas por la plataforma.

Proceder a la firma electrónica del acuerdo.

¿Se puede realizar de forma presencial?

Los empleadores también pueden acudir a los centros de atención universal del IESS para recibir asesoría personalizada y gestionar el trámite de manera presencial.

Para agilizar la atención, se recomienda presentar la cédula de identidad, el código patronal y los documentos que acrediten la representación legal de la empresa, cuando corresponda.