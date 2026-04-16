Quito: Conozca cómo pagar en cuotas sus deudas con el Municipio

Para pagar deudas con el Municipio de Quito puede solicitar un convenio de pago de hasta 24 meses.

Si mantiene pendientes obligaciones tributarias o no tributarias con el Municipio de Quito, ahora puede pagarlas en cuotas y desde casa.

Según información de la entidad, el sistema de facilidades de pago le permite financiar sus deudas completamente en línea.

Para realizarlo, debe ingresar al portal de servicios municipales, buscar “Facilidades de pago”, seleccionar el trámite y acceder con su usuario y clave.

Allí podrá escoger el tipo de obligación que desea diferir y continuar con la solicitud. Puede solicitar un convenio de pago de hasta 24 meses.

Así es el paso a paso:

Revise los requisitos.

Descargue y complete el formulario.

Cargue la documentación en formato PDF.

Una vez aprobado el trámite, debe retirar la tabla de amortización en el Balcón de Servicios del Centro Histórico, en el Centro Comercial La Manzana.