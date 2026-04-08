Mazar tiene 'reservas extras', dice Noboa y niega problemas energéticos en Ecuador

Mazar tiene "reservas extras", aseguró el presidente Daniel Noboa en una entrevista con Bloomberg difundida este miércoles 8 de abril de 2026.

A pesar de una caída acelerada en el embalse de Mazar, en el Austro, Noboa descartó que puedan existir problemas energéticos en el país hasta finales de abril de 2026.

Según Noboa, la reserva de Mazar está "usualmente" por debajo de 2 120 msnm, pero "hoy está en 2 136, así que tenemos reservas extras".

Noboa también dijo que hay dos nuevas plantas hidroeléctricas en el lado oeste de los Andes, ya que la mayoría de las que se tenían están ubicadas al otro lado de la Cordillera y en ambas se presentan diferentes temporadas lluviosas.

Asimismo, Noboa adelantó que "nos hemos preparado con un plan termoeléctrico", auqnue no dio detalles, pero aseguró que este permitirá que el país no tenga problemas energéticos hasta fin de mes.

Solo cuatro días atrás, el viernes 4 de abril de 2026 se reportó una caída crítica diaria del embalse, la baja producción de Coca Codo Sinclair, la falta de lluvias y un aumento en el consumo, que amenazan la generación eléctrica de Ecuador.

El complejo Paute, que incluye las centrales Mazar, Paute y Sopladora, suministra cerca del 30% de la electricidad del país. Aunque el Gobierno descarta posibles apagones, hay alertas activadas por lo que está ocurriendo en el embalse de Mazar.

Tampoco se ha dado detalles del por qué se han registrado apagones en los últimos días en ciudades como Quito y Guayaquil.

En los últimos 22 días, Mazar perdió cerca de 17 metros, descendiendo de 2 154 a 2 137 metros sobre el nivel del mar. El ritmo de disminución alarma porque el mínimo operativo es de 2 098 metros.

Según los datos del propio Celec, en 2024, la sequía provocó cortes cuando el nivel del embalse llegó a 2 120 metros.

Incluso tres semanas antes de las declaraciones de Noboa, Cenace pidió a las empresas privadas que generen su propia energía y se desconecten del sistema eléctrico nacional