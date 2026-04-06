Sercop advierte que presentar información falsa puede traer fuertes sanciones

Advertencia a proveedores del Estado desde Sercop

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) advirtió que no permitirá irregularidades en los procesos donde empresas y personas buscan contratos con el Estado.

El mensaje es directo: todos los documentos y datos que se presenten deben ser reales y comprobables.

Advierten sanciones

Según la entidad, entregar información falsa, alterada o inexacta es considerado una falta grave y puede terminar en sanciones administrativas e incluso acciones legales.

Esto incluye casos donde se detecten documentos modificados o datos que no coincidan con la realidad.

Controles activan alertas

El Sercop recordó que existen mecanismos de verificación que permiten detectar posibles irregularidades en los procesos de contratación.

Cuando se detecta algo sospechoso, se activan revisiones que pueden terminar en sanciones o la exclusión de los procesos.

Un llamado a la transparencia

La institución también hizo un llamado a los proveedores a participar de forma transparente y respetando las reglas.

El objetivo es evitar problemas y garantizar que los contratos públicos se entreguen de manera justa.

El mensaje final es claro: cumplir las reglas y presentar información verdadera es clave para poder participar en los procesos de contratación pública.