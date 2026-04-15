Comerciantes del centro de Guayaquil reactivan generadores tras cortes de energía

Los reportes de cortes de energía persisten en Guayaquil. En pleno casco comercial, en Escobedo y Aguirre, llevaban más de 24 horas sin el servicio.

Algunos comerciantes reactivaron sus generadores, aquellos que pasaron la prueba de fuego durante los apagones de 2025.

Es que se vieron obligados a recurrir a esos equipos para mantener sus negocios habilitados. Otros permanecieron a oscuras y hay aquellos que no pudieron atender a sus clientes.

En este último grupo están, por ejemplo, quienes se dedican a la venta de desayunos, y dependen de licuadoras y otros aparatos que funcionan con electricidad.

Trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) acudieron al sector a verificar la situación, y comentaron que la falla se debería a la alta demanda en el consumo, debido a la ola de calor en la Costa.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene hasta este 16 de abril la alerta de temperaturas de hasta 35 grados en el Litoral.