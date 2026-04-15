Comerciantes del centro de Guayaquil reactivan generadores tras cortes de energía
Varias cuadras de la casco comercia de la urbe soportaron más de 24 horas sin el servicio eléctrico.
Consejos para utilizar de manera segura los generadores de electricidad.
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Actualizada:
15 abr 2026 - 17:22
Los reportes de cortes de energía persisten en Guayaquil. En pleno casco comercial, en Escobedo y Aguirre, llevaban más de 24 horas sin el servicio.
Algunos comerciantes reactivaron sus generadores, aquellos que pasaron la prueba de fuego durante los apagones de 2025.
Es que se vieron obligados a recurrir a esos equipos para mantener sus negocios habilitados. Otros permanecieron a oscuras y hay aquellos que no pudieron atender a sus clientes.
En este último grupo están, por ejemplo, quienes se dedican a la venta de desayunos, y dependen de licuadoras y otros aparatos que funcionan con electricidad.
Trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) acudieron al sector a verificar la situación, y comentaron que la falla se debería a la alta demanda en el consumo, debido a la ola de calor en la Costa.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene hasta este 16 de abril la alerta de temperaturas de hasta 35 grados en el Litoral.
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