Aduana del Ecuador oficializó la eliminación de aranceles del 100% a productos colombianos

Desde febrero de 2026, Ecuador y Colombia estuvieron inmersos en una guerra comercial

El Gobierno Nacional oficializó la eliminación de los aranceles del 100% a las importaciones provenientes de Colombia, una medida que marca el cierre de uno de los episodios de mayor tensión comercial entre ambos países

A través de la Resolución Nro. SENAE-SENAE-2026-0051-RE, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) dispuso que, desde este 1 de junio de 2026, la tasa por servicio aduanero aplicada a las mercancías originarias o procedentes de Colombia se reduzca al 0%.

“Desde este 1 de junio, la tasa de seguridad para las importaciones de origen y provenientes de Colombia será del 0%, una medida que abre una nueva etapa de cooperación en seguridad, comercio y desarrollo entre ambos países”, señaló Sandro Castillo, director del Senae.

La decisión había sido anticipada el pasado viernes 29 de mayo por el presidente Daniel Noboa, quien aseguró que la eliminación de la 'tasa de seguridad' respondía a un acuerdo alcanzado con el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, el Gobierno colombiano rechazó esa versión y sostuvo que la medida se produjo en cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Comunidad Andina (CAN).

La controversia comercial comenzó en enero, cuando Noboa anunció una denominada 'tasa de seguridad' a las importaciones colombianas, argumentando falta de cooperación del Gobierno de Gustavo Petro para enfrentar el narcotráfico y otras actividades delictivas en la frontera común.

Gremios productivos prevén reactivación por fin de aranceles

En febrero entró en vigencia un gravamen del 30%, que posteriormente aumentó al 50% y finalmente alcanzó el 100 % en mayo. Como respuesta, Colombia aplicó aranceles a productos ecuatorianos que llegaron hasta el 75%.

Las medidas generaron críticas de empresarios y comerciantes de ambos países, mientras las relaciones diplomáticas se deterioraban por acusaciones cruzadas entre Noboa y Petro.

A inicios de mayo, la CAN otorgó un plazo de 10 días a Ecuador y Colombia para desmontar los aranceles, al considerar que vulneraban el Acuerdo de Cartagena, que regula el comercio entre los países miembros del bloque andino.