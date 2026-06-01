Inamhi alerta por un incremento de temperaturas en Ecuador hasta el 3 de junio

Distintas ciudades de Ecuador tendrán altas temperaturas hasta el 3 de junio de 2026.

El calor volverá a intensificarse en varias zonas de Ecuador. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre un nuevo incremento de la temperatura ambiente entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 2026, especialmente en provincias de la Costa y en varios sectores de la Sierra.

La entidad mantiene activa la Advertencia Meteorológica N.º 39, que prevé días más cálidos de lo habitual durante las horas de mayor radiación solar.

¿Dónde se registrarán las temperaturas más altas?

Según el Inamhi, el aumento de temperatura se sentirá principalmente en:

Provincias de la región Costa

Valles interandinos de la Sierra

Sectores con baja nubosidad durante el día

Las condiciones estarán acompañadas de cielos poco nubosos y periodos prolongados de sol, lo que favorecerá el incremento de la sensación térmica.

¿Qué pasará en Quito y la Sierra?

En gran parte de la Sierra se esperan mañanas frescas, pero con temperaturas que aumentarán rápidamente hacia el mediodía y la tarde.

Los valles cercanos a Quito podrían experimentar jornadas más cálidas debido a la radiación solar y la reducción de nubosidad.

Amazonía: lluvias en la tarde y noche

A diferencia de la Costa y la Sierra, en la Amazonía se prevén precipitaciones durante la tarde y la noche.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de tormentas aisladas en algunos sectores, de acuerdo con el pronóstico nacional emitido para este lunes 1 de junio.

Las autoridades recomiendan:

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Mantener una adecuada hidratación durante el día.

Utilizar sombrero, gafas y protector solar.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados.

El Inamhi señaló que continuará monitoreando las condiciones atmosféricas y emitirá actualizaciones en caso de cambios significativos en el pronóstico.