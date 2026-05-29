Noboa dispone eliminar tasa de seguridad a productos colombianos desde el 1 de junio

Colombia y Ecuador mantuvieron desde febrero de 2026 una guerra comercial con imposición de aranceles

El presidente Daniel Noboa ordenó la eliminación de la tasa de seguridad a los productos que ingresan de Colombia hacia Ecuador a partir del lunes 1 de junio.

La decisión se tomó la noche de este viernes 29 de mayo de 2026 tras una reunión que mantuvo Noboa con el candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Gobierno justifica medida por avances en cooperación

Según Noboa, las medidas adoptadas en los últimos meses tuvieron como objetivo proteger las fronteras ecuatorianas, combatir el crimen transnacional y reforzar la seguridad nacional.

El mandatario señaló que, tras mantener conversaciones con De La Espriella y constatar la voluntad de impulsar una lucha conjunta contra el narcoterrorismo, se resolvió levantar la tasa que afectaba a productos colombianos.

Este arancel, que entró en vigencia desde febrero y fue incrementando de forma progresiva, afectaba a medicamentos, cosméticos, manufacturas de plástico y caucho y otros productos que importa Ecuador desde Colombia.

Acuerdan entrega de delincuentes ecuatorianos

Entre los compromisos alcanzados también figura la entrega de ciudadanos ecuatorianos que se encuentren en territorio colombiano y sean requeridos por la justicia ecuatoriana.

Además, el Gobierno informó que avanzará en mecanismos de cooperación para combatir estructuras criminales que operan en ambos lados de la frontera.

Energía y comercio forman parte de los acuerdos

Según Noboa, tras el diálogo se alcanzó un acuerdo con el candidato Abelardo de la Espriella, que está en segundo lugar en las encuestas presidenciales. Las elecciones en Colombia se realizarán este domingo 31 de mayo.

El mandatario indicó que el acuerdo contemplaría nuevos entendimientos en materia energética.

Según el presidente, ambas partes trabajarán para establecer una relación "más equilibrada" en el intercambio de energía, con tarifas consideradas justas para Ecuador.

Asimismo, se prevé una mayor apertura comercial entre los dos países, con el objetivo de fortalecer el intercambio económico y las relaciones bilaterales.