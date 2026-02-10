Transporte aéreo se consolida como pilar de comercio en exportación de flores desde Ecuador

A pocos días de celebrarse el Día de San Valentín, el sector florícola de Ecuador registra un repunte en sus exportaciones y fortalece su presencia en los mercados internacionales, gracias al dinamismo de la carga aérea, un componente clave para garantizar calidad y rapidez en la entrega de productos altamente perecibles.

La flor ecuatoriana especialmente las rosas de tallo largo se ha consolidado como una mercancía de alto valor en mercados exigentes como Europa y Estados Unidos, donde la frescura, el color y la vida en flor son determinantes para la competitividad.

Según Air Cargo Week (ACW), el único periódico semanal del mundo dedicado exclusivamente a la logística y carga aérea, el transporte aéreo se mantiene como un pilar clave para la exportación de flores ecuatorianas hacia los mercados internacionales.

El uso de transporte aéreo permite que los embarques lleguen a destino en 24 a 48 horas, reduciendo riesgos de deterioro y conservando las características premium que distinguen a la producción ecuatoriana.

Estructura productiva y apoyo internacional

El sector está formado por miles de productores incluyendo alrededor de 2.400 pequeños agricultores que acceden a espacios internacionales mediante estructuras cooperativas y asociaciones como Pro Ecuador, que gestiona la certificación de calidad y sostenibilidad necesaria para cumplir con los estándares globales.

Expoflores y las oficinas comerciales de Ecuador en Europa han reforzado su presencia estratégica en países como Alemania, España, Francia, el Reino Unido y los países del Benelux, convirtiendo al Puerto de Rotterdam y Ámsterdam en puntos neurálgicos para la distribución de flores ecuatorianas por todo el continente.

El transporte y la logística, tanto aérea como terrestre, adquieren un papel estratégico, sobre todo en fechas de alta demanda como San Valentín, cuando los envíos de regalos se concentran en lapsos muy cortos y la puntualidad se vuelve clave. Una entrega fuera de tiempo no solo afecta la operación, sino que puede impactar directamente en la percepción de marca y la fidelización del cliente.

Frente a este escenario, Drivin, plataforma especializada en optimización de rutas y logística inteligente, destaca que la planificación logística deja de ser un proceso operativo para convertirse en un habilitador de confianza. Según la compañía, una logística bien gestionada permite responder al incremento de pedidos sin comprometer la calidad del servicio.

Diversificación exportadora y proyección

Además de flores, Ecuador se perfila como un exportador global de otros productos agrícolas de alta calidad, como banano, camarón, plátano, cacao y madera balsa, aprovechando sus condiciones naturales y biodiversidad para ampliar su portafolio productivo.

La combinación de promoción comercial, presencia internacional y adaptación a tendencias del mercado ha permitido que las exportaciones del sector continúen creciendo, consolidando a Ecuador como un actor relevante en la cadena global de productos perecibles.