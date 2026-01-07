Ecuador firmó el primer contrato de inversión para promover la industria audiovisual

El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, durante la firma del convenio de inversión este miércoles 7 de enero del 2025.

Ecuador firmó un contrato de inversión para promover la industria audiovisual este miércoles 3 de enero del 2025. Este instrumento permitirá emitir por primera vez el Certificado de Inversión Audiovisual (CIA), un incentivo tributario destinado a atraer producciones nacionales y extranjeras al país.

El contrato corresponde a la película Perros, Pelos y Películas, una coproducción entre la empresa ecuatoriana Ecuastudios y la productora estadounidense 360 POWWOW LLC, con una inversión prevista de 891 371 dólares.

El proyecto fue aprobado por el Comité Sectorial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (COSICA), instancia integrada por delegados del Ejecutivo, representantes del sector cultural y de los gremios audiovisuales, indicó el Ministerio de la Producción en un comunicado.

El Certificado de Inversión Audiovisual es un título valor emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las productoras recuperar hasta el 37% de los costos y gastos realizados en el país, siempre que estén relacionados con servicios audiovisuales y logísticos. El mecanismo busca reducir los costos de producción y hacer más competitivo al país frente a otros destinos de la región que aplican incentivos similares.

Según lo establecido en el contrato, la producción deberá contratar servicios locales y talento nacional, lo que implica la participación de técnicos, artistas, proveedores y empresas vinculadas a la cadena audiovisual. Además, este tipo de proyectos puede generar efectos indirectos en sectores como el turismo, transporte y hotelería, debido al movimiento logístico que implican los rodajes.

Con este instrumento, Ecuador busca posicionarse como un destino viable para coproducciones, bajo un esquema de inversión regulado y con beneficios tributarios definidos.