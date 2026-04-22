Agencia de Hidrocarburos descarta desabastecimiento de diésel en Guayas

Personal de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos verifica abastecimiento de diésel en gasolineras de Guayas.

"No hay desabastecimiento de diésel en ninguna provincia", afirma la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

Esto, tras los reportes de varios conductores que señalaban no encontrar el combustible en gasolineras de Guayaquil, Daule, Durán y Samborondón, en Guayas.

La ARCH confirmó que su personal verificó este 22 de abril de 2026, el stock en los tanques de la Terminal Pascuales y que había producto suficiente para atender la demanda en Guayas.

La entidad atribuyó los reportes a un inconveniente con el transporte de una comercializadora.

Bajos niveles de producción

Desde la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), asocian las alertas a la baja producción en las refinerías del país.

Oswaldo Erazo, secretario de Camddepe, explicó a Teleamazonas.com que la Refinería de Esmeraldas todavía no recupera el nivel de producción que tenía el 1 de marzo, antes del incendio.

Allí se producían 35 000 barriles de diésel diarios hasta marzo, y ahora alcanza los 10 000.

También le se suma la caída en la producción de la Refinería de Shushufindi, que pasó de 7 000 a 2 000 barriles diarios del combustible en las últimas semanas.

"Eso hace que el 80% del diésel que consumimos sea importado", agrega Erazo.

Esto lo confirma el informe de operación de centros de refinación, con fecha 21 de abril de 2026.

Informe de operación de centros de refinación del país al 21 de abril de 2026. ARCH Ecuador

El precio del galón de diésel en las estaciones de servicio es de USD 2,96.