Ecuador prohíbe la exportación de cangrejos por seis años para proteger los manglares

El cangrejo es uno de los moluscos más consumidos en la gastronomía ecuatoriana.

El Comité de Comercio Exterior (Comex) aprobó una resolución que prohíbe la exportación de todas las especies de cangrejos desde Ecuador por un período de seis años. La decisión se adoptó en la sesión del miércoles 22 de octubre.

La medida entrará en vigencia a partir del 28 de octubre y tiene el objetivo de contribuir a la conservación de los ecosistemas de manglar y asegurar el sustento de los recolectores artesanales.

Durante los seis años no se permitirá la salida del país de cangrejos en ninguna de sus presentaciones —vivos, frescos, refrigerados, congelados o procesados— bajo ningún régimen de exportación, incluidos los de excepción, dice la resolución.

Según el Comex, la disposición busca “asegurar el acceso sostenido de los recolectores artesanales a esta fuente de sustento económico y alimentario, y proteger los ecosistemas de manglar a ellos asociados”.

Durante el período de vigencia, el Viceministerio de Acuacultura y Pesca y el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP) deberán presentar informes técnicos cada dos años al Pleno del Comex. Estos reportes evaluarán el estado de las poblaciones de cangrejos y la efectividad de la medida.

Además, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) será responsable de aplicar los controles aduaneros correspondientes para garantizar el cumplimiento de la prohibición. Contexto y sustento legal

La resolución también dispone notificar la medida a la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones (MPCEI), en cumplimiento de los compromisos internacionales del Ecuador.

Finalmente, el documento deja sin efecto toda norma o autorización previa que haya permitido la exportación de cangrejos, y dispone informar al Ministerio de Ambiente y Energía sobre la adopción del nuevo instrumento.