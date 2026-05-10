Conozca a los ganadores de los Premios Platino 2026

Galardones de los Premios Platino 2026, en la Riviera Maya, en Quintana Roo.

Los Premios Platino regresaron al Caribe para poner en el centro al talento iberoamericano liderado por el galardón de honor, el actor argentino Guillermo Francella, con la película brasileña ‘O Agente Secreto’, dirigida por Kleber Mendonça Filho.

También la serie argentina ‘El Eternauta’ como favorita en esta edición en la que se premiaron 36 categorías del audiovisual iberoamericano.

Reconocimientos destacados:

El reconocimiento a mejor actriz recayó sobre española Blanca Soroa por su trabajo en ‘Los domingos’, filme que triunfó en la pasada edición de los Premios Goya.

El brasileño Wagner Moura triunfó como mejor actor por su trabajo en ‘O Agente secreto’, filme que obtuvo cuatro nominaciones en la pasada edición de los Premios Óscar.

El realizador brasileño Kleber Mendonça Filho por ‘O agente secreto’, triunfó como mejor director.

La mejor miniserie de ficción fue ‘El Eternauta’, trabajo que adapta la mítica historieta homónima de Héctor Oesterheld.

El argentino Ricardo Darín, fue galardonado como mejor actor por su trabajo en ‘El Eternauta’.

La mejor actriz fue la mexicana Paulina Gaitán por su trabajo en ‘Las muertas’, adaptación de la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia.

El premio Platino de Honor fue para actor argentino Guillermo Francella, un galardón que agradeció y definió como "el mejor de los mimos".