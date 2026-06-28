Así pueden acceder a la devolución automática del IVA los adultos mayores en Ecuador

La devolución del IVA se puede hacer de forma automática en ciertos comercios de Ecuador.

Las personas de la tercera edad en Ecuador ya no necesitan realizar largos trámites mensuales para recuperar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El Servicio de Rentas Internas (SRI) mantiene habilitado el sistema de devolución automática, un mecanismo que permite aplicar el descuento directamente en las cajas de los establecimientos autorizados al momento de pagar.

Para acceder a este beneficio, los adultos mayores deben cumplir con un registro previo por única vez en las oficinas del SRI. Una vez validada su información, la institución les asigna un código de confirmación personal.

Al momento de realizar sus compras, el ciudadano solo debe presentar su cédula, dictar dicho código y el sistema restará el valor del impuesto de forma inmediata en la factura electrónica.

¿Cómo solicitar el código paso a paso?

Para obtener el código es necesario cumplir el siguiente procedimiento para que el descuento se refleje en sus facturas:

Inscripción inicial: Debe realizarse por primera vez en las oficinas del Servicio de Rentas Internas (SRI) para validar los datos del beneficiario.

Debe realizarse por primera vez en las oficinas del Servicio de Rentas Internas (SRI) para validar los datos del beneficiario. Obtención del código: Tras el registro, el SRI proporciona un código de confirmación personal.

Tras el registro, el SRI proporciona un En el local: Al momento de pagar, indique que es adulto mayor, proporcione su número de cédula y entregue el código de confirmación que le fue asignado.

Comercios donde aplica el beneficio

La devolución automática es válida para consumos personales en las principales cadenas y supermercados autorizados por el SRI:

Supermercados y tiendas: Supermaxi, Megamaxi, Akí, TÍA, Supermercados Santa María, Coral Hipermercados, Supermercados Del Portal y La Bodega

Supermaxi, Megamaxi, Akí, TÍA, Supermercados Santa María, Coral Hipermercados, Supermercados Del Portal y La Bodega Farmacias: Farmacias Cruz Azul y Pharmacy's

El beneficio aplica únicamente para bienes y servicios de primera necesidad destinados al consumo personal, detalla la página web del SRI. Es decir, la devolución solo se aplica en facturas de: alimentos, educación, salud, cultura y vestimenta.

Para este periodo fiscal, el monto máximo de devolución mensual está fijado en USD 144,60. Este valor se calcula multiplicando la suma de dos salarios básicos unificados del trabajador por la tarifa del IVA vigente.



