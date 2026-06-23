Sector automotriz de Ecuador critica acuerdo comercial con Argentina

Los ensambladores de vehículos en Ecuador aseguran que la firma del acuerdo con Argentina no los beneficia.

La Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) expresó su preocupación por los términos alcanzados en la negociación comercial entre Ecuador y Argentina para el sector automotor.

El gremio aseguró que apoyó inicialmente el proceso porque representaba una oportunidad para ampliar mercados, impulsar exportaciones y fortalecer la cadena de proveedores nacionales.

Sin embargo, la organización sostiene que el acuerdo finalmente planteado se aleja del objetivo inicial de generar nuevas oportunidades para la industria ecuatoriana y advierte que no incluye mecanismos suficientes para promover la producción local de vehículos y autopartes.

Según la CINAE, hasta mediados del año pasado la expectativa del sector era que cualquier negociación automotriz con Argentina permitiera un acceso real para los productos ecuatorianos. Bajo esa perspectiva, una ensambladora argentina habría iniciado acercamientos con proveedores nacionales para identificar posibles socios y avanzar en procesos de calificación y futuros contratos de suministro.

Impacto de la reducción arancelaria en el sector automotriz

Uno de los puntos observados por el gremio es la reducción de aranceles acordada para vehículos. El acuerdo establece que los automotores tendrán un arancel del 10% para ambos países.

La CINAE señala que esta reducción tendría impactos diferentes para cada mercado:

Argentina pasaría de un arancel del 28% al 10%

Ecuador reduciría su tarifa del 15% al 10%.

Además, el acuerdo contempla la liberación total del comercio de autopartes entre Ecuador y Argentina.

Para la Cámara, esta condición podría generar una mayor apertura para el ingreso de productos argentinos al mercado ecuatoriano, sin establecer herramientas específicas que impulsen la utilización de componentes fabricados en Ecuador.

Entre las propuestas planteadas por la industria estaban ampliar la negociación hacia el Mercado Común del Sur (Mercosur), establecer mecanismos de compensación comercial, incluir contenido ecuatoriano dentro de las reglas de origen y definir condiciones ajustadas a la realidad productiva de cada país.

Según la CINAE, la mayoría de estas propuestas no fueron incorporadas en el acuerdo final.