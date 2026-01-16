Ecuador vuelve al mercado de bonos internacionales tras siete años de ausencia

Los bonos soberanos son un mecanismo de financiamiento externo en el país.

Ecuador vuelve a emitir bonos de deuda externa, marcando así su regreso a los mercados internacionales después de siete años, informó este viernes 16 de enero del 2026 el Ministerio de Economía y Finanzas.

Según la entidad, el regreso de Ecuador a los mercados internacionales está relacionado con la mejora económica que atraviesa Ecuador en el último año, por ejemplo, la reducción del riesgo país.

Señaló que, en menos de dos años, el Gobierno reconstruyó la confianza en los mercados internacionales, "ordenando la política fiscal, fortaleciendo la transparencia y demostrando capacidad de asumir y cumplir compromisos". Sin embargo, no precisó montos o plazos de la operación.

Regresar a mercados internacionales amplía el acceso a financiación externa en condiciones convenientes y contribuye a diversificar las fuentes de recursos. .

El retorno a los mercados internacionales habilita, además, la ejecución de operaciones de manejo de pasivos orientadas a mejorar el perfil de la deuda y reducir presiones del servicio en el mediano plazo, fortaleciendo su sostenibilidad y consolidando la reintegración del Ecuador a los mercados globales de capitales

Con ello, se liberará espacio fiscal para impulsar inversión pública en salud, obras, equipamiento e infraestructura, explicó.

"Este es un hito que reconstruye la confianza de los inversionistas internacionales en la economía ecuatoriana gracias a la gestión responsable de las finanzas públicas, la misma que se deterioró en años anteriores por decisiones que afectaron la credibilidad del país, como episodios de incumplimiento que elevaron el costo de financiamiento externo", indicó el Ministerio.