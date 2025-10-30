¿Cuántos empleados públicos cobrarán el décimo tercero en noviembre del 2025?

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, informó este jueves 30 de octubre del 2025 que una vez que se ha revisado los recursos con el Ministerio de Finanzas, el proceso para el pago adelantado del décimo tercer sueldo en noviembre está listo.

Núñez dejó claro que es de cumplimiento obligatorio en el sector público el pago anticipado. Esto tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de adelantar el pago como un impulso a la economía de los ecuatorianos.

¿Cuántos empleados se beneficiarán del pago del décimo? "343 000 servidores públicos reciben en un solo pago y 143 000 funcionarios reciben mensualizado. Para el sector privado es una invitación que ha realizado el presidente de la República a adelantarlo. Hasta ayer tenemos un corte de 83 empresas del país que se han sumado de manera voluntaria a pagar el décimo en noviembre", dijo.

De acuerdo a la explicación de la funcionaria al ser 83 empresas (corte del 29 de octubre del 2025) que se sumarán a la iniciativa del pago anticipado del décimo tercero serán cerca de 100 000 empleados del sector privado que se beneficiarán del anuncio presidencial.

Anunció que se aplicarán sanciones. "Estoy obligada a hacerlo. Así establece el Código del Trabajo. Yo tengo que recibir en el Ministerio del Trabajo las respectivas verificaciones de haber cancelado dentro del tiempo establecido en la ley. Cuando no lo hacen, el Ministerio impone la multa económica de manera inmediata", anticipó.

Aclaró cómo serán los lineamientos para el cumplimiento de los pagos anticipados de los décimos. "Para aquellas personas que reciben mensualizadamente el pago de la décimo tercera remuneración, la mensualización del mes de diciembre la recibirán en noviembre, junto con el mensualizado de noviembre. Y para aquellas personas que reciben de manera acumulada, la recibirán en noviembre", añadió.