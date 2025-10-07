El décimo tercer sueldo también se pagará por adelantado a jubilados del IESS en Ecuador

La Ministra de Trabajo sostiene que los jubilados también recibirán décimo adelantado.

Los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se suman a la decisión del Gobierno Nacional de pagar por anticipado el decimotercer sueldo en noviembre, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo.

El pasado 5 de octubre el presidente Noboa anunció que para fomentar la economía local, el 14 de noviembre se pagará a los funcionarios públicos el décimo de diciembre.

“Así las familias tendrán más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday. Invitamos a la empresa privada a sumarse a esta iniciativa”, escribió Noboa en sus redes sociales.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez señaló al diario El Universo que, “... a los jubilados también se les va a pagar. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también debe pagar a los jubilados. El presidente de la República al señalar que el pago se va a realizar de manera anticipada, también ingresan los jubilados”, según cita el medio.

“Lo que sirve siempre en un pago anticipado es un alivio económico y tener bien estructuradas las prevenciones de pago para el año siguiente”, añadió la ministra.

El IESS no se ha pronunciado ante las declaraciones de la Ministra, ni ha confirmado el pago anticipado del décimo tercer sueldo a los jubilados.

Para Núñez no existe ilegalidad alguna en el pago anticipado dispuesto por el Ejecutivo para los servidores públicos y los jubilados.