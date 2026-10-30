44 emprendimientos de Quito recibirán más de USD 1 millón en capital semilla

Un total de 44 emprendimientos de Quito recibirán más de 1 millón de dólares para financiar sus negocios. Los beneficiarios fueron seleccionados en la convocatoria FonQuito 2026, cuyos resultados se anunciaron el miércoles 28 de octubre.

Los proyectos ganadores pertenecen a cinco sectores económicos: tecnología, turismo, salud, economía circular y aprovechamiento de recursos biológicos.

El financiamiento se entregará a través del programa FonQuito, administrado por la Agencia de Promoción Económica ConQuito, del Municipio capitalino. Además de los recursos económicos, los beneficiarios tendrán acceso a acompañamiento técnico y capacitación para la gestión de sus negocios.

Los resultados fueron anunciados durante un evento realizado en el Teatro Variedades Ernesto Albán, en el Centro Histórico de Quito.

¿Qué emprendimientos recibirán el capital semilla en Quito?

De los 44 proyectos seleccionados, 20 pertenecen al sector de Biofuturo, que agrupa iniciativas relacionadas con el aprovechamiento de recursos biológicos y el desarrollo de alternativas productivas.

Los emprendimientos beneficiados se distribuyen de la siguiente manera:

Biofuturo: 20 proyectos.

Servicios tecnológicos digitales: 9 proyectos.

Economía circular: 5 proyectos.

Salud y biofarmacéutica: 5 proyectos.

Turismo: 5 proyectos.

Esto significa que aproximadamente el 45% de los emprendimientos ganadores corresponde al sector de Biofuturo, mientras que las iniciativas tecnológicas representan cerca del 20%.

Los recursos podrán contribuir a que los negocios amplíen su capacidad de producción, incorporen tecnología y mejoren sus procesos comerciales, de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.

Emprendedores buscan ampliar sus negocios

Entre los beneficiarios de FonQuito 2026 se encuentra Awki Cacao, un emprendimiento que busca incrementar su producción y comercializar sus productos en mercados internacionales.

Natalia Padilla, fundadora del negocio, explicó que utilizará el financiamiento para adquirir maquinaria, mejorar los procesos productivos y fortalecer las estrategias de comercialización.

"Con el recurso vamos a mejorar nuestros procesos, ver maquinaria y trabajar en marketing", señaló.

El acceso a financiamiento es uno de los principales desafíos que enfrentan los emprendedores, especialmente cuando necesitan adquirir equipos, contratar personal o aumentar su producción.

Según las cifras difundidas por el Municipio de Quito, desde 2023 se han destinado más de 4 millones de dólares a 170 emprendimientos, a través de cinco convocatorias del programa.

La iniciativa contempla financiamiento mediante capital semilla, además de asistencia técnica para fortalecer la administración y el desarrollo de los negocios.