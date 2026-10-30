¿Por qué allanaron el Municipio de Playas y la casa de su alcalde, Gabriel Balladares?

El Ministerio del Interior reveló detalles sobre los allanamientos ejecutados la mañana de este viernes 29 de octubre de 2026 en el Municpio de Playas y en la casa del alcade Gabriel Valladares.

Tras los operativos ejecutados en la provincia del Guayas, las autoridades esclarecieron los motivos detrás de las diligencias que incluyeron el allanamiento de inmuebles vinculados al cabildo y al domicilio del alcalde de Playas, Gabriel Balladares.

El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que las acciones responden a una profunda investigación por el grave delito de peculado.

Hallazgo de efectivo sin justificación

Durante la intervención en la residencia del burgomaestre, específicamente en el interior de su vehículo, las unidades de control hallaron USD 15 000 dólares en efectivo que no pudieron ser justificados en el momento.

Asimismo, el titular de la cartera de Estado explicó que la investigación se centra en información recabada sobre varias obras que fueron pagadas por el cabildo pero que nunca se ejecutaron.

Estos indicios documentales y digitales forman parte sustancial de las pericias que lleva adelante la Fiscalía General del Estado.

Situación jurídica y alcance de la investigación

Consultado sobre las medidas procesales inmediatas, el ministro aclaró que, al contar con fuero e inmunidad, el funcionario no puede ser arrestado ni se le pueden formular cargos de manera directa en esta fase.

Sin embargo, advirtió que todas las evidencias recabadas se están acumulando sólidamente dentro del expediente penal por peculado.

Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán bajo los lineamientos del bloque de seguridad para desarticular irregularidades en la administración pública, sin importar la carga de los involucrados.