Petroecuador venderá 1,33 millones de barriles de Fuel Oil por más de USD 95 millones

Ecuador adjudicó la venta de 1,33 millones de barriles de Fueil Oil los próximos tres meses.

Ecuador prevé recibir 95,21 millones de dólares por la exportación de 1,33 millones de barriles de Fuel Oil No. 6, un combustible pesado producido en la Refinería de Esmeraldas. La venta fue adjudicada a la empresa internacional Trafigura Pte. Ltd.

EP Petroecuador informó que la adjudicación se realizó el martes 27 de octubre de 2026, mediante un concurso público internacional en el que se ofertó este derivado del petróleo.

La operación contempla entregas entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Los ingresos anunciados son estimados, pues el precio final estará sujeto a las cotizaciones internacionales del combustible.

¿A qué precio venderá Ecuador el Fuel Oil?

La empresa Trafigura Pte. Ltd. se adjudicó el contrato con un diferencial de USD -3,85 por barril, respecto al marcador internacional Platts USGC HSFO, utilizado como referencia para la comercialización de combustibles pesados.

Esto significa que el precio de venta se calculará tomando como base la cotización de ese marcador internacional y aplicando un descuento de 3,85 dólares por cada barril.

Según las estimaciones de Petroecuador, la operación generaría ingresos por 95,21 millones de dólares, equivalentes a un valor promedio referencial de aproximadamente 71,59 dólares por barril.

Sin embargo, el monto definitivo dependerá del comportamiento de los precios internacionales durante el período establecido para las entregas.

¿Qué es el Fuel Oil No. 6 y para qué se utiliza?

El Fuel Oil No. 6 es un derivado pesado del petróleo que se utiliza principalmente como combustible en procesos industriales y en determinadas embarcaciones de gran tamaño.

Entre sus principales aplicaciones se encuentran la generación de calor en instalaciones industriales, el funcionamiento de calderas y el abastecimiento de ciertos buques.

En Ecuador, este combustible se produce en la Refinería de Esmeraldas, mediante la mezcla de Fuel Oil base con un diluyente, como el diésel, para obtener las características necesarias para su comercialización.

La exportación de este derivado permite a Petroecuador colocar parte de su producción de combustibles pesados en el mercado internacional.