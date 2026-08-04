Petroecuador adjudica la venta de 10,8 millones de barriles de crudo a traves de 5 concursos

El Gobierno de Ecuador anunció la adjudicación de la exportación de 10,8 millones de barriles de crudo Oriente y Napo para el mercado internacional.

Las operaciones se realizarán entre agosto y octubre de 2026 y se estima que generarán USD 872 millones para el Estado.

Exportaciones de petróleo entre agosto y octubre

El Gobierno informó, a través de Petroecuador, que adjudicó la exportación de 10,8 millones de barriles de petróleo mediante cinco concursos públicos internacionales.

Según la empresa estatal, las ventas corresponden a crudo Oriente y Napo y se ejecutarán entre agosto y octubre de este año.

De acuerdo con la información oficial, estas operaciones representarán ingresos cercanos a USD 872 millones para el Estado.

La selección de las empresas se realizó con base en las ofertas que presentaron los mejores diferenciales comerciales para la venta del crudo ecuatoriano.

Empresas adjudicatarias y volumen de crudo

Las compañías Unipec America INC. y Petrochina International CO. LTD. fueron las adjudicatarias de los procesos realizados el 27 de julio de 2026.

En total se exportarán 7,92 millones de barriles de crudo Oriente y 2,88 millones de barriles de crudo Napo.

En el caso del crudo Oriente, Unipec America INC. obtuvo la adjudicación de un primer lote de 2,16 millones de barriles. Petrochina International CO. LTD. recibió los tres concursos restantes, correspondientes a 5,76 millones de barriles.

Para el crudo Napo, Unipec America INC. fue adjudicada con un contrato por 2,88 millones de barriles, con un margen de variación del 5%, según las condiciones establecidas en el proceso.

Así se fijará el precio del petróleo ecuatoriano

Petroecuador explicó que las ventas estarán referenciadas al precio internacional del West Texas Intermediate (WTI). Sobre ese valor se aplica un diferencial comercial que determina el precio final del petróleo ecuatoriano en cada contrato.

Para estos concursos, la empresa estatal convocó a más de 40 compañías registradas como proveedoras de la Gerencia de Comercio Internacional.

Las adjudicaciones se realizaron tras evaluar las propuestas económicas presentadas por las empresas participantes.