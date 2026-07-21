SOTE transportó 54,6 millones de barriles de petróleo en el primer semestre de 2026.

El SOTE transporta crudo desde los pozos petroleros de la Amazonía de Ecuador.

El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) incrementó el transporte de crudo durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio movilizó 54,6 millones de barriles de petróleo, un 17,5% más que en el mismo período del año pasado, según cifras de EP Petroecuador.

El aumento equivale a más de 8,1 millones de barriles adicionales transportados respecto al primer semestre de 2025, cuando el oleoducto registró 46,5 millones de barriles, detalló la entidad este martes 21 de julio de 2026.

El crecimiento se produce en un contexto en el que el Gobierno busca recuperar los niveles de producción petrolera del país y garantizar la continuidad del transporte de crudo desde la Amazonía ecuatoriana hacia los centros de almacenamiento, refinación y exportación.

Más de 54 millones de barriles transportados en seis meses

Al cierre de junio de 2026, el SOTE movilizó exactamente 54.698.710 barriles de petróleo. La infraestructura transporta la producción de los campos petroleros ubicados en la Amazonía ecuatoriana, tanto de empresas estatales como privadas.

Actualmente, el sistema recibe crudo proveniente de:

15 bloques operados por EP Petroecuador.

13 bloques administrados por compañías privadas.

El oleoducto tiene una capacidad de transporte de hasta 355.000 barriles diarios y constituye una de las principales infraestructuras para la industria petrolera ecuatoriana.

El SOTE opera desde hace más de cinco décadas

El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano inició sus operaciones en junio de 1972 y ha sido una pieza clave para la exportación del petróleo ecuatoriano durante más de 50 años.

Su función es trasladar el crudo desde los campos petroleros amazónicos hasta las instalaciones donde es almacenado, refinado o embarcado para su comercialización en los mercados internacionales.

Tras las afectaciones que ha sufrido la infraestructura petrolera en los últimos años por fenómenos naturales y la erosión regresiva de algunos ríos amazónicos, EP Petroecuador informó que mantiene un plan permanente de aseguramiento del oleoducto.

Entre las acciones que se ejecutan se encuentran:

Mantenimiento integral de la infraestructura.

Monitoreo geotécnico permanente.

Construcción de obras de contención.

Ampliación de la franja de protección del oleoducto.

Estudios para definir una nueva ruta definitiva de la variante en el sector Oriente.

Estas medidas buscan reducir los riesgos operativos y garantizar la continuidad del transporte de petróleo, una actividad clave para las finanzas públicas del país.