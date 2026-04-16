FMI y Banco Mundial retoman relaciones con Venezuela tras siete años

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial anunciaron este jueves 16 de abril de 2026 la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la Administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Las relaciones con el FMI se suspendieron en 2019 por cuestiones de "reconocimiento del gobierno", según informó la directora gerente Kristalina Georgieva.

El FMI anunció este jueves en Washington la reanudación de sus relaciones con Venezuela, una decisión adoptada en consonancia con "las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI”, según el comunicado oficial difundido por el organismo.

La decisión sucede durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial que iniciaron el 13 de abril y concluirán el sábado.

Además, la reanudación llega en un momento en el que Caracas ha retomado sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el visto bueno que Rodríguez recibió al aceptar las condiciones económicas y petroleras de Trump y que se han materializado en varias leyes aprobadas en Venezuela para permitir la inversión extranjera en petróleo y minería.

El Fondo recordó además que Venezuela es miembro de la institución desde 1946, pero que las relaciones con el país habían sido suspendidas en marzo de 2019, cuando el organismo decidió pausar sus contactos "debido a cuestiones de reconocimiento del gobierno".

Mientras que el Grupo del Banco Mundial (BM) siguió los resultados del proceso de votación del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una decisión que pone fin a una pausa que se extendía desde 2019.

El Banco Mundial recordó, en su propio comunicado, que Venezuela es miembro de la institución desde 1946 y recibió su primer préstamo en 1961.

En los años setenta, el auge petrolero permitió a Caracas saldar sus deudas con el Banco e incluso prestarle parte de sus ganancias para apoyar a otros países miembros.

Sin embargo, el colapso de los precios del crudo en los ochenta y el deterioro de las políticas económicas llevaron al país a retomar los préstamos en 1989. El último data de 2005.

Las relaciones fueron suspendidas en marzo de 2019, en plena crisis política, cuando Maduro asumió un nuevo mandato que la oposición consideró ilegítimo, lo que llevó a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, reconocido por decenas de países.

Venezuela atravesó una dura crisis política ese año, cuando Maduro asumió un nuevo mandato que la oposición consideró ilegítimo, llevando a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, que fue reconocido por decenas de países alrededor del mundo.