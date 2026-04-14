Esta es la proyección del FMI para el crecimiento de la economía de Ecuador en 2026

América Latina y el Caribe sigue siendo una región de grandes contrastes económicos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este martes una previsión de crecimiento ligeramente al alza, del 2,3%, para América Latina y el Caribe en 2026, y advirtió que el impacto de la guerra en Oriente Medio es dispar en la región.

"Las economías más pequeñas resultan más afectadas negativamente", explica el informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés).

La previsión de 2,3% para 2026 es ligeramente mayor (+0,1 puntos porcentuales) que el pronóstico del mes de enero. Para 2027, el crecimiento sería del 2,7%, sin cambios respecto a la estimación anterior.

Grandes disparidades en América Latina

Ante la gran inestabilidad causada por la guerra en Oriente Medio, el FMI rebajó al 3,1% (3,3% en enero) el crecimiento mundial.

América Latina y el Caribe sigue siendo una región de grandes contrastes económicos, con cifras como la proyección de inflación venezolana para 2026: un 387%, un apreciable aumento respecto al 252% que el país registró en 2025, según el Fondo.

La previsión de crecimiento para el país llanero es del 4% este año, 6% el año que viene.

Tabla de toda la región

Crecimiento América Latina 2026 Crecimiento económico América Latina y el Caribe (FMI 2026-2027) País / Región Crecimiento 2026 (%) Crecimiento 2027 (%) América Latina y el Caribe 2.3 2.7 Brasil 1.9 2.0 México 1.6 2.2 Argentina 3.5 4.0 Colombia 2.3 - Chile 2.4 - Uruguay 1.8 - Perú 2.8 - Ecuador 2.5 - Venezuela 4.0 6.0 Bolivia -3.3 - Centroamérica 3.7 4.0 Caribe 5.7 8.6

Contrasta en cambio la perspectiva económica de Bolivia, que sufrió una caída del 1,2% del PIB en 2025 y afronta otra contracción, de 3,3% este año, según el Fondo.

Argentina moderará su crecimiento de 2025 (4,4%) y se situará en 3,5% este año, 4% el año que viene, en buena parte a causa de la ralentización de la actividad económica en el segundo semestre de 2025, explicó Petya Koeva-Brooks en la rueda de prensa.

El país sudamericano sigue reduciendo con éxito su inflación, con una previsión del 30,4% para 2026 y 15,7% para 2027.

La situación de Ecuador

Uno de sus vecinos inmediatos, Colombia crecerá un 2,3%, por su parte Chile un 2,4%, Uruguay se mantendrá sin cambios respecto a 2025, con una expansión de 1,8%.

Por su parte, Perú crecerá un 2,8% y Ecuador eleva su proyección del 2% a un 2,5%, sin embargo ambos países muestran un índice a la baja respecto a sus registros en 2025.

El Fondo agrupa las previsiones en los países de América Central y las sitúa sin cambios, en 3,7% (4% en 2027). La zona del Caribe registra en tanto el mayor aumento de toda la región: 5,7% en 2026, 8,6% en 2027.