El FMI actuará con "celeridad" para dar acceso a Venezuela a programas de crédito

El FMI y el Banco Mundial reanudaron relaciones con Venezuela.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró que el organismo actuará "con gran celeridad" para poder dar acceso en el futuro a Venezuela a instrumentos de financiación.

"Actuaremos con gran celeridad, pues lo que hemos observado resulta alentador en dos aspectos", aseguró Georgieva.

La directora destacó que, por una parte, las autoridades venezolanas ya han comenzado a proporcionar información macroeconómica y "han entablado un diálogo constructivo, demostrando así su buena fe".

Para acceder a créditos se debe cumplir con condiciones

Georgieva subrayó el lamentable estado de la economía del país caribeño y el hecho de que esos estragos han obligado a ocho millones de venezolanos a emigrar.

"Muy probablemente, tendremos que implementar un programa de apoyo financiero para Venezuela, siempre que podamos ponernos de acuerdo sobre el camino a seguir", aseveró.

Para poder acceder a nuevos créditos, Venezuela debe superar una serie de procesos técnicos y legales, además de varias condiciones emitidas por el FMI.