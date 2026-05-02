Del director de 'Los Minions', llega a las salas de Ecuador 'Las Ovejas Detectives'

“Las Ovejas Detectives” llega a los cines de Ecuador este 7 de mayo con una mezcla irresistible de comedia y misterio para toda la familia.

La historia nos traslada a una tranquila granja donde George, un pastor solitario, tiene la costumbre de leer novelas de misterio a su rebaño cada noche. Aunque él está convencido de que sus ovejas no entienden ni una palabra, la realidad es muy distinta.

Cuando la vida de George termina de forma inesperada, las ovejas deciden que no dejarán el caso en manos de los humanos.

Utilizando las enseñanzas de los libros que escucharon durante años, este inusual grupo de detectives se embarca en una investigación para descubrir la verdad detrás del crimen. Mientras tanto, un joven reportero y un policía local intentan descifrar el mismo misterio en un pueblo lleno de secretos.

Ficha Técnica: Talento de primer nivel

La película no solo destaca por su premisa original, sino por el equipo de gigantes de la industria que le da vida:

Rol - Nombre

Director - Kyle Balda

Guionista - Craig Mazin

Elenco Principal - Hugh Jackman, Emma Thompson, Julia Louis-Dreyfus y Bryan Cranston

Estreno en Ecuador - 7 de mayo de 2026

Detrás de cámaras

El director Kyle Balda buscó crear una historia que mezclara la ternura con un humor inteligente, enfocándose en personajes que parecen no encajar en el mundo de los humanos:

Me encantan las historias sobre personajes inadaptados que intentan superar las adversidades... Ver a estas ovejas abrirse paso torpemente resolviendo un misterio que está muy por encima de ellas fue algo con lo que conecté de inmediato Kyle Balda

¿Por qué verla?