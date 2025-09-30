Importación de autos eléctricos creció más del 500% en Ecuador entre enero y junio de 2025

La venta de vehículos eléctricos creció en Ecuador el primer semestre del 2025.

Durante los primeros seis meses de 2025, las importaciones de vehículos eléctricos en Ecuador registraron un incremento extraordinario del 509,7 %, según cifras del Banco Central.

Este salto viene de la mano con una recuperación del comercio no petrolero, que creció en 11%, después de que en 2024 hubiera una caída del 4%.

El auge de los autos eléctricos contrastó con los comportamientos de otros rubros: mientras la importación de trigo subió un 40% tras reducirse la tasa arancelaria al 0%, las importaciones por courier ascendieron de 106,6 millones de dólares en el mismo periodo de 2024 a 384 millones de dólares en 2025.

En el caso de los vehículos eléctricos, el Banco Central atribuye este crecimiento al reforzamiento de incentivos tributarios para su adquisición y circulación. El fuerte impulso a las importaciones eléctricas no es casual. En Ecuador, estos vehículos gozan de exenciones tributarias significativas: están exentos del IVA, del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y de aranceles de importación.

A su vez, los propietarios de estos autos pueden beneficiarse de reducciones o exoneraciones en impuestos como el impuesto a la matrícula y el impuesto vehicular. En Quito, por ejemplo, los autos eléctricos ya no pagan la tarifa municipal de estacionamientos.

Adicionalmente, el Estado proyecta un ahorro importante: el uso de autos eléctricos en el sector público podría reducir hasta un 55% de los costos de mantenimiento, según declaraciones oficiales.

Otros comportamientos del comercio exterior

Aunque los autos eléctricos lideran el crecimiento porcentual, las importaciones de vehículos de combustión interna, medicinas, teléfonos inteligentes y extractos de soya también mostraron alzas.

En contraste, los productos petroleros, como gasolinas, diésel y aceites, presentaron una ligera disminución en sus importaciones, en parte por la caída de los precios internacionales.

El crecimiento acelerado del segmento eléctrico plantea retos vinculados a la infraestructura de recarga, la estandarización normativa y la distribución de beneficios fiscales.

Algunas medidas anunciadas, como la reducción de la matrícula para autos eléctricos a apenas 10 dólares aún no han sido formalizadas legalmente. Asimismo, aunque las ventajas tributarias reducen significativamente el costo de entrada y operación, el mercado eléctrico aún representa un porcentaje pequeño del parque automotor nacional.