Tras el fin del subsidio se redujo en un 13,4% en el consumo del diésel en el país, según Gobierno

El pasado 12 de septiembre, el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel en Ecuador

Dos semanas después de la eliminación del subsidio diésel, Ecuador registra una reducción del 13,4% del consumo promedio de este combustible escala nacional.

El Gobierno Nacional atribuyó, este martes 30 de septiembre del 2025, que la eliminación del subsidio ayuda a evitar el uso de este hidrocarburo en áreas como la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico.

El Gobierno nacional "le puso un alto definitivo a las economías criminales que durante décadas se beneficiaron del subsidio al diésel", indicó el Ministerio de Ambiente y Energía, en un comunicado.

De acuerdo con el Gobierno, este aporte estatal "a este combustible líquido -que es utilizado como materia prima para actividades como minería ilegal, contrabando y narcotráfico- representaba una pérdida para el Estado de millones, afectando a la economía nacional y al direccionamiento justo de los recursos públicos".

Policía encuentra un centro de acopio clandestino de diésel en Manabí

Según la Cartera de Estado, la reducción del consumo del diésel se evidencia especialmente en provincias que han sido focos de contrabando y minería ilegal. Por ejemplo, en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, hubo una reducción de consumo del 25,7%.

La variación "no sorprende" considerando que antes el costo subsidiado de diésel en Ecuador era de 1,80 dólares, (ahora 2,80 dólares), mientras Colombia lo comercializaba a aproximadamente tres dólares, señaló el Ministerio.

"Esta ostensible diferencia hacía del contrabando un negocio lucrativo y rentable para las mafias organizadas que operaban en esa zona provocando pérdidas millonarias al Estado, pues los negocios ilícitos se sostenían con respaldo de un subsidio que salía de los recursos de todos los ecuatorianos", añadió la entidad estatal.

Además, mencionó que en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio, presenta una disminución de consumo de 25,1 %.

"En la minería ilegal, el diésel es un insumo clave para el uso de maquinaria, bombas de agua y generadores", señala el comunicado. Además se registra una reducción del 22,6% en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

El Ministerio recordó que los recursos que antes se destinaban a ese subsidio, ahora los reciben directamente transportistas, agricultores y personas en situación de vulnerabilidad.

Paro nacional

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) lidera, este martes 30 de septiembre, el noveno día de protestas contra la eliminación del subsidio, pues considera que el alza del precio del diésel afectará a la canasta básica.

Una de las provincias que concentra la mayoría de protestas es Imbabura. En esta provincia persisten los bloqueos y enfrentamientos con la fuerza pública. El domingo 28 de septiembre se registró un manifestante fallecido al ser alcanzado por disparos de los militares, según la Conaie.

El Gobierno asevera que 12 militares resultaron heridos ese día en Cotacachi y, además, que 17 fueron "secuestrados", por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía.