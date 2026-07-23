Industria cosmética en Ecuador: Gasto por habitante llega a USD 120 anuales

Una marca de cuidado capilar anunció una inversión de más de USD 2 millones en Ecuador.

La industria cosmética, de higiene doméstica y cuidado personal continúa ganando espacio en la economía ecuatoriana. Solo en 2025, este mercado alcanzó un valor de 1.575 millones de dólares, registró un crecimiento del 4% respecto al año anterior y genera cerca de 10 000 empleos directos y alrededor de 500 000 plazas entre empleos indirectos y emprendimientos.

Las cifras reflejan la transformación de un sector que ha dejado de estar asociado únicamente al cuidado personal para convertirse en un motor de innovación, producción y consumo en Ecuador.

Según datos de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, de Higiene Doméstica y Absorbentes (Procosméticos), el gasto promedio de los ecuatorianos en cosméticos, productos de higiene y cuidado personal fue de 120 dólares al año durante 2025. Esto equivale a un desembolso aproximado de 10 dólares mensuales por habitante.

De acuerdo con un estudio de Euromonitor, el sector proyecta cerrar 2026 con USD 1.656 millones en ventas y alcanzar cerca de USD 1.900 millones hacia 2030. Además, Ecuador ocupa el segundo lugar en el mundo en penetración de maquillaje en hogares, con un 85% de hogares que cuenta con al menos un producto de maquillaje.

El crecimiento del sector responde, entre otros factores, a cambios en los hábitos de consumo, el desarrollo de nuevos productos y el auge del emprendimiento relacionado con la belleza y el bienestar.

Nuevos hábitos de consumo e innovación en el mercado

El mercado ecuatoriano de cosméticos y cuidado personal se ha expandido en los últimos años impulsado por consumidores cada vez más informados.

La demanda de artículos especializados para el cuidado de la piel ha obligado a las empresas a acelerar sus procesos de innovación y desarrollo tecnológico.

Ingredientes como el ácido hialurónico, la niacinamida, las ceramidas y los péptidos son cada vez más conocidos entre los consumidores ecuatorianos, quienes comparan formulaciones y buscan productos adaptados a sus necesidades.

A esta tendencia se suma la incorporación de la inteligencia artificial dentro de la industria cosmética, que permite analizar tendencias del mercado, desarrollar formulaciones más seguras y personalizar productos.

Un sector que genera 500 000 empleos y emprendimientos

Detrás del crecimiento de la industria cosmética existe una amplia cadena productiva que involucra a fabricantes, laboratorios, exportadores, importadores, proveedores de materias primas, empresas de envases, operadores logísticos, distribuidores y cadenas farmacéuticas.

Además, miles de emprendedores comercializan productos relacionados con la belleza, la higiene y el bienestar en todo el país.

En total, el sector genera cerca de 10 000 empleos directos y alrededor de medio millón de plazas entre empleo indirecto y actividades de emprendimiento, consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos del consumo nacional.

María Fernanda León, directora ejecutiva de Procosméticos, sostiene que la industria ha evolucionado significativamente en los últimos años.

"La industria cosmética, de higiene doméstica y cuidado personal dejó de ser vista únicamente como un sector de consumo. Hoy es considerado un motor que impulsa innovación, empleo, emprendimiento y desarrollo productivo", señaló.

Más inversión extranjera en el sector

La categoría hair care lidera el mercado ecuatoriano: en 2025 alcanzó USD 331 millones en ventas y para 2026 se proyecta un crecimiento del 5%, hasta llegar a USD 347 millones

En julio de 2026 arribó al mercado Keune, una marca holandesa de cosmética capilar profesional que llegó al país de la mano de Covensa Cosmetics Group, su distribuidor oficial en Ecuador, con una inversión proyectada de 2 millones de dólares durante los próximos dos años.

Covensa proyecta generar entre 80 y 120 plazas de empleo directo e indirecto, vinculadas a áreas comerciales, educación técnica, logística, marketing, eventos, proveedores, aliados estratégicos y salones profesionales.