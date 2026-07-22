Ecuador mantiene superávit comercial con Canadá; camarón, cacao y rosas se beneficiarán del TLC

Los productos ecuatorianos entrarán en un mercado de 41 millones de consumidores.

El viernes 24 de julio de 2026 está prevista la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Canadá, un mercado de más de 41 millones de habitantes que ya se ubica entre los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas no petroleras.

El acuerdo llega después de dos años de negociaciones entre ambos países y busca ampliar el acceso preferencial de productos ecuatorianos al mercado canadiense, además de fortalecer las inversiones y generar nuevas oportunidades comerciales para sectores estratégicos.

Canadá es una de las principales economías del mundo, con un Producto Interno Bruto superior a los USD 2,3 billones y un ingreso per cápita cercano a los USD 56.700.

Balanza comercial favorable entre Ecuador y Canadá

Las exportaciones no petroleras ecuatorianas hacia Canadá han registrado un crecimiento sostenido durante los últimos años.

En 2025, Ecuador exportó alrededor de USD 563 millones al mercado canadiense, según los últimos datos de ProEcuador con corte a mayo de 2026. Mientras que las importaciones alcanzaron USD 478 millones, lo que dejó una balanza comercial positiva cercana a los USD 85 millones.

Las cifras reflejan una recuperación significativa del intercambio comercial entre ambos países. En 2021, Ecuador registraba exportaciones por USD 190 millones hacia Canadá, monto que prácticamente se triplicó en cuatro años.

Daniel Galefsky, docente de Business School de la UIDE, indica que Canadá es un socio comercial estratégico para Ecuador, sobre todo por el incremento en el comercio bilateral.

Además del comercio de bienes, Canadá se ha convertido en un importante inversionista en Ecuador. Solo en 2025, la inversión extranjera directa canadiense alcanzó USD 60,8 millones, principalmente en actividades relacionadas con la explotación de minas y canteras y los servicios empresariales.

El experto menciona que la firma de un TLC le sirve a Ecuador para diversificar los mercados y no depender únicamente de destinos tradicionales como Estados Unidos o China.

¿Qué productos ecuatorianos se beneficiarán del TLC?

Los productos agrícolas y acuícolas lideran las exportaciones ecuatorianas hacia Canadá y son los principales candidatos para ampliar su participación en ese mercado con la entrada en vigencia del acuerdo comercial.

Entre los productos con mayor potencial comercial se encuentran:

Camarones y langostinos congelados.

Cacao en grano.

Pasta de cacao.

Plátanos frescos y secos.

Rosas frescas.

Flores frescas.

Pescados congelados.

Minerales de oro y sus concentrados.

De acuerdo con los análisis comerciales de PRO Ecuador, el cacao en grano tiene un potencial de mercado cercano a los USD 917 millones en Canadá, mientras que los camarones y langostinos podrían alcanzar los USD 368 millones y los plátanos alrededor de USD 444 millones.

Durante enero de 2026, el cacao ecuatoriano lideró las exportaciones hacia Canadá con ventas superiores a USD 11,6 millones. Le siguieron: , y las . Las rosas podrían ser uno de los sectores más beneficiados

Minerales de oro, y sus concentrados con USD 5,9 millones.

y sus concentrados con USD 5,9 millones. Langostinos congelados, con USD 2,2 millones

con USD 2,2 millones Rosas frescas, con USD 1,9 millones

Rosas con potencial para crecer

Uno de los productos que podría incrementar su competitividad con el tratado comercial es la flor ecuatoriana.

Las rosas frescas ecuatorianas pagan un arancel del 10,5 % para ingresar al mercado canadiense, a diferencia de otros productos como el cacao o el camarón, que ya ingresan con arancel cero.

La reducción o eliminación progresiva de este gravamen permitiría mejorar las condiciones comerciales del sector florícola ecuatoriano frente a otros países competidores.

Asimismo, el acuerdo podría abrir nuevas oportunidades para los productos con valor agregado, como derivados del cacao y alimentos procesados, segmentos en los que Canadá presenta un importante potencial de crecimiento.