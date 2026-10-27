Mazar recupera su nivel de agua y llega a los 2 123,54 metros tras lluvias en el Austro

La cota de Mazar se recupera tras intensas lluvias en Ecuador, pero aún está cerce del niver crítico.

El embalse de Mazar continúa recuperando centímetros después de varias semanas de descenso por el estiaje. La mañana de este martes 27 de octubre de 2026, su nivel alcanzó aproximadamente los 2 123,54 metros sobre el nivel del mar (msnm), según los datos de monitoreo de las centrales hidroeléctricas del Austro.

La gráfica muestra que, durante las primeras siete horas del día, la cota del embalse pasó de 2 123,38 a 2 123,54 metros. Esto representa un incremento de 16 centímetros, una mejora que se produce después de las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días en el sur del país.

Aunque el aumento es pequeño, representa un cambio frente al descenso que mantenía en alerta al sistema eléctrico ecuatoriano.

El 23 de octubre, Mazar registraba una cota cercana a los 2 122 metros. Desde entonces, el nivel comenzó a mostrar una recuperación, favorecida por las lluvias y la reducción de la operación de sus turbinas para conservar agua.

¿Las lluvias están ayudando a recuperar Mazar?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene una advertencia por lluvias y tormentas eléctricas vigente hasta el miércoles 28 de octubre.

El pronóstico contempla precipitaciones de moderada a muy fuerte intensidad, especialmente en el Litoral y las zonas occidentales de la Sierra. Entre las provincias donde podrían registrarse afectaciones están Azuay y Cañar.

El organismo identifica al 26 y 27 de octubre como los días con mayor probabilidad de eventos intensos. Además, advierte sobre posibles crecidas de ríos en sectores de la cordillera occidental de ambas provincias.

Estas condiciones son favorables para una recuperación de los aportes hídricos en parte del Austro. Sin embargo, la advertencia del Inamhi no confirma por sí sola que las lluvias previstas hayan caído directamente sobre toda la cuenca que alimenta a Mazar.

Los reportes de los días anteriores sí relacionan el aumento del nivel del embalse con las precipitaciones y con la decisión de reducir temporalmente su generación eléctrica