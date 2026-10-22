José Julio Neira anunció el fin de las desconexiones eléctricas de 72 horas para las industrias desde noviembre

El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, anunció que desde el 1 de noviembre finalizarán las desconexiones eléctricas de 72 horas para las industrias de los segmentos Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2).

El funcionario señaló que el objetivo es recuperar el abastecimiento de electricidad para que estas empresas puedan retomar su producción sin esas restricciones.

En declaraciones a Teleamazonas, Neira explicó que el Gobierno trabaja para contar con mayor disponibilidad de energía y permitir que las industrias recuperen su capacidad de producción.

Según indicó, la meta es que las empresas de estos segmentos puedan operar al 100% desde el inicio de noviembre.

La medida alcanza a grandes consumidores de electricidad, entre ellos industrias cementeras, siderúrgicas, mineras y otras compañías con alta demanda energética.

La eliminación de las desconexiones permitirá que estas empresas dejen de cumplir la restricción extraordinaria de 72 horas que se aplica desde finales de septiembre.

Gobierno prepara un plan de alivio financiero

Neira también anunció que el Gobierno prepara un paquete de alivio financiero para las próximas semanas.

Según explicó, las medidas estarán enfocadas en fortalecer la producción nacional y ampliar las oportunidades de empleo.

Hasta el momento, no se han detallado los mecanismos, los sectores beneficiados ni los montos que contempla el plan.

Las desconexiones extraordinarias comenzaron el 29 de septiembre de 2026, inicialmente por un período de 48 horas, pero luego se ampliaron a 72 horas.

La restricción se aplicó a los consumidores AV1 y AV2 en medio de las dificultades para cubrir la demanda eléctrica del país.

La medida se adoptó mientras Ecuador atraviesa el estiaje de 2026-2027, una temporada en la que disminuyen los caudales de los ríos y se reduce la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica.

Esta situación presiona el suministro eléctrico, debido al peso que tienen las centrales hidroeléctricas en la generación nacional.

El anuncio del Gobierno apunta a que las industrias recuperen su actividad habitual desde noviembre, mientras se trabaja en el paquete de alivio financiero.