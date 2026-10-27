¡Polémica en la cancha! Expulsan a niño de 3 años de un torneo de fútbol por ser 'demasiado bueno'

Nevada Pierre, un niño de tres años, fue retirado de un partido de fútbol infantil en Winter Park, Florida, con intervención de la policía local. El menor participaba en un programa deportivo de i9 Sports, en el cual competía contra niños de aproximadamente cinco años.

Según la madre del niño, Nevada fue excluido de la liga debido a que su nivel de juego era superior al del resto, habiendo anotado más de 40 goles en cinco partidos de la temporada.

La familia alega que los padres de los otros menores se quejaron porque sus hijos no podían quitarle el balón.

Por su parte, un representante de la liga declaró ante la policía que, si bien el menor era excepcionalmente hábil, empujaba a otros jugadores y que sus padres iniciaron una discusión con el personal y otros asistentes del evento.

El Departamento de Policía de Winter Park acudió al campo tras recibir el reporte de los oficiales. Las autoridades clasificaron el incidente como un asunto civil, confirmando que no se realizaron arrestos, no hubo desalojos forzosos y la familia se retiró de manera cooperativa tras recibir la oferta de un reembolso.

Tras la viralización de los videos del evento, i9 Sports anunció que se encuentra revisando las circunstancias del caso.